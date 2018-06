V živo: Rafa se bo udaril z domačinom, na delu tudi dva Hrvata

Kot predzadnji par dneva se bosta na osrednjem igrišču udarila Rafael Nadal in domačin Richard Gasquet. Rafa, ta na OP Francije lovi svojo enajsto turnirsko zmago, je tudi v tem dvoboju favorit. Tekmovalca sta se do zdaj že 17-krat srečala, 15 dvobojev pa je dobil Španec. Zadnji uradni dvoboj sta igrala lani v Cincinnatiju, ko je bil po dveh nizih boljši Nadal. Oba glavna akterja sta se do 3. kroga OP Francije razmeroma lahko prebila. Nadal ni do zdaj oddal niti ene igre, medtem ko je Gasquet samo eno.

Na pariški pesek bosta stopila tudi dva hrvaška predstavnika. Tretji nosilec turnirja Marin Čilić bo igral proti Američanu Stevu Johnsonu. Trenutno najboljši hrvaški igralec se na pesku ne počuti najbolje, saj se mu je na OP Francije šele lani uspelo prebiti do četrtfinala, kar je njegov največji uspeh.

V zadnjem obdobju veliko zelo všečno igro kaže Borna Ćorić. Ta je imel v prvih dveh krogih kar precej dela, saj je oba dvoboja končal šele po štirih nizih. V tretjem krogu ga čaka Argentinec Diego Schwartzman, trenutno 12. igralec sveta. Igralca sta do zdaj dvakrat igrala, oba dvoboja sta se končala v korist Ćorića.