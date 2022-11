Ob Swiatkovi v polfinale še Garcia

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva teniška igralka sveta, Poljakinja Iga Swiatek, je potrdila prvo mesto v skupini Tracy Austin na finalu sezone WTA v Fort Worthu. V zadnjem dvoboju v skupinskem delu je s 6:3 in 6:0 odpravila Američanko Coco Gauff. Izločilne boje si je iz te skupine priigrala še Francozinja Caroline Garcia.

Swiatkova je dobila vse tri dvoboje v skupini, ob tem ni izgubila niti niza. Za zmago proti četrti nosilki Coco Gauff je potrebovala le uro in deset minut. Letošnja zmagovalka OP Francije in ZDA, ki je v drugem nizu naredila le dve neizsiljeni napaki in dobila 26 od 36 točk, bo v polfinalu zaključnega turnirja igrala proti sedmi nosilki, Belorusinji Arini Sabalanka.

Garcia pa je v drugem dvoboju skupine A igrala proti osmopostavljeni Rusinji Darji Kasatkini. Za obe je edino zmaga pomenila preboj v polfinale. Na koncu se je veselila šestopostavljena Francozinja, ki je zmagala s 4:6, 6:1, 7:6 (5).

V tretjem nizu je imela Francozinja v deveti igri, ki je trajala 13 minut, priložnost za odvzem servisa, a je Kasatkina rešila šest žogic za "break". Na koncu je odločila podaljšana igra, ki je polfinale prinesla Garcii. To zdaj čaka peta nosilka, Grkinja Maria Sakari.

"Zagotovo je to velik dosežek. Bila pa sem že ponosna na to, da sem med najboljšo osmerico," je AFP povzel besede Garcie.