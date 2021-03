Novak Đoković se je izenačil z Rogerjem Federerjem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvi deseterici teniške lestvice ATP ni prišlo do sprememb po današnji posodobitvi. Še naprej je na vrhu Srb Novak Đoković, pred Špancem Rafaelom Nadalom. Po Špančevih odpovedih turnirjev v nizozemskem Rotterdamu in mehiškem Acapulcu ima možnosti za preboj na drugo mesto trenutno tretji Rus Danil Medvedjev.

Novak Đoković je skupno že 310 tednov na prvem mestu svetovne lestvice in se je na prvem mestu izenačil z Rogerjem Federerjem. Prihodnji teden bo Srb postal igralec z največ tedni na prvem mestu.

Daniil Medvedjev na lestvici zaostaja 115 točk in bi se z uvrstitvijo v finale turnirja v Rotterdamu prebil na drugo mesto. Do 14. mesta do sprememb ni prišlo, je pa eno mesto pridobil zmagovalec Montpellierja, Belgijec David Goffin, ki je zdaj 14.

Zmagovalec turnirja serije ATP 250 v Singapurju, Avstralec Alexei Popyrin je prvič med najboljšo stoterico in zaseda 82. mesto, presenetljivi zmagovalec argentinske Cordobe, domačin Juan Manuel Cherundolo pa je s 335. mesta napredoval na 181.

Od Slovencev je najvišje Aljaž Bedene, ki je izgubil eno mesto in je zdaj 61., med 300 najboljšimi sta še Blaž Rola na 161. in Blaž Kavčič na 254. mestu.

* Lestvica ATP (1. marec):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 12.030 točk

2. (2) Rafael Nadal (Špa) 9850

3. (3) Danil Medvedjev (Rus) 9735

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 9125

5. (5) Roger Federer (Švi) 6630

6. (6) Stefanos Cicipas (Grč) 6595

7. (7) Alexander Zverev (Nem) 5615

8. (8) Andrej Rubljov (Rus) 4609

9. (9) Diego Schwartzman (Arg) 3480

. (9) Matteo Berrettini (Ita) 3480

...

61. (60.) Aljaž Bedene (Slo) 1065

161.(161.) Blaž Rola (Slo) 433

254.(260.) Blaž Kavčič (Slo) 232

...