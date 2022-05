Nič ne bo od teniške poslastice

Novak Đoković in Andy Murray sta sicer dobila nekoliko nenavaden termin, saj bi morala loparje prekrižati že ob 12. uri. To bi bil zanju prvi dvoboj prvi dvoboj po petih letih, potem ko sta nazadnje igrala leta 2017 v Dohi. Zdaj je prišla informacija, da dvoboja ne bo. "Na žalost je Andy Murray bolan in ne more igrati," so sporočili organizatorji turnirja, ki niso navedli, kakšne težave naj bi imel Murray.

Foto: Reuters

Đoković se je pred dvobojem zavedal, da ne bo lahko

Novak Đoković, ki se je tako že uvrstil v četrtfinale, se je pred dvobojem zavedal, da ga čaka vse prej kot lahek dvoboj, saj je tudi on ugotovil, da Škot igra vse boljši tenis.

"Pustil je pečat v zgodovini našega športa. Zmagal je na treh turnirjih za grand slam, ima zlate olimpijske medalje in bil je številka ena. On je eno pomembnejših imen, ki jih poznamo, in odlično je videti, da igra na najvišji ravni. Nekaj izjemnega je, da je še vedno tu, glede na operacije in to, kaj vse je prestal v zadnjih letih. Njegov borbeni duh je velik navdih," je pred dnevi povedal 34-letni Beograjčan, ki je vse bolj zadovoljen tudi s svojo igro.

Foto: Guliver Image

Medsebojnega dvoboja se je veselil tudi Andy Murray, ki sicer igra tenis z umetnim kolkom. "Novak je številka ena, jaz pa imam umetni kolk. Nisem vedel, da bom dobil še enkrat priložnost igrati takšen dvoboj. Teoretično na tej tekmi ne bi smel imeti nobenih možnosti. Vseeno, trdo sem delal, da sem prišel do sem in lepo je, da igram proti njemu na teko pomembnem turnirju," pa je pred dnevi povedal Murray.

Štiriintridesetletni Škot je prejel povabilo na madridski turnir in dosegel dve dragoceni zmagi, najprej je premagal avstrijskega asa Dominica Thiema, nato še 14. nosilca Kanadčana Denisa Shapovalova, ki je sicer premagal Murrayja na poti do lanskega polfinala v Wimbledonu.