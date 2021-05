Ne strinjajo se vsi z nenavadno odločitvijo najbolje plačane športnico na svetu

Naomi Osaka, druga teniška igralka sveta, je pred dnevi šokirala z izjavo, da se na OP Francije ne bo pogovarjala z mediji, četudi bo zaradi tega kaznovana. Vsi pa niso na njeni strani. Med njimi so tudi Novak Đoković, Rafael Nadal in tudi Ashleigh Barty, prva teniška igralka sveta.

"Pogosto sedimo tam in odgovarjamo na že večkrat postavljena vprašanja, ali vprašanja, ki v nas porajajo dvome. In preprosto se ne bom izpostavljala ljudem, ki dvomijo o meni," je pred dnevi izjavila Naomi Osaka in ob tem upala, da bo šel njen denar od kazni za dobrodelne namene. Vse morebitne kazni se Japonki ne bodo prav veliko poznale, saj je bila pred kratkim proglašena za najbolje plačano športnico na svetu. Osaka je v dvanajstih mesecih zaslužila 34,3 milijona evrov.

"Mislim, da kot športniki moramo sprejeti vprašanja in poskušati nanje odgovoriti, kajne?" Foto: Guliverimage

Nadal se zaveda, da brez medijev ne bi bil to, kar je danes

Nekateri so njeno potezo podprli, so pa tudi taki, ki drugače gledajo na celo situacijo. Novak Đoković, prvi igralec sveta, je v četrtek izjavil, da je to del njegovega posla, medtem ko je šel Rafael Nadal korak dlje. Španec je dejal, da Japonko kot športnico in osebo zelo spoštuje, prav tako pa spoštuje tudi njeno odločitev.

"Ne vem. Mislim, da kot športniki moramo sprejeti vprašanja in poskušati nanje odgovoriti, kajne? Razumem jo, ampak po drugi strani, pa mislim, da brez medijev in ljudi, ki po navadi potujejo, pišejo zgodbe o naših uspehih, ne bili takšni športniki, kot smo danes. Ne bi bili tako prepoznavni po svetu in ne bi bili tako priljubljeni, kajne?" je na novinarski konferenci povedal eden najboljših igralcev vseh časov in 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Ashleigh Barty, prva igralka sveta Foto: Guliverimage

Podobnega mnenja je tudi Ashleigh Barty, zmagovalka OP Francije leta 2019 in trenutno najboljša igralka sveta. Avstralska teniška igralka meni, da se morajo kot profesionalni teniški igralci zavedati, kaj je njihova naloga. Priznava, da tiskovne konference niso vedno prijetne, a te nanjo ne vplivajo do te mere, da ponoči ne bi mogla spati.

"Vse skupaj si skušam poenostaviti in se zabavati z vami. Zame je nekoliko drugače, ne morem pa komentirati Osake, ker ne vem, kaj ona preživlja. Mislim, da boste morali vprašati njo, ko se boste naslednjič pogovarjali z njo," je še povedala 24 letna Bartyjeva.

Si bo Naomi Osaka premislila in na OP Francije spregovorila z mediji? Foto: Guliverimage

Odzvali so se tudi pri združenju poklicnih igralk

Na odločitev Osake so se odzvali tudi pri združenju WTA (Združenje poklicnih igralk tenisa, op. p.). Zapisali so, da so pripravljeni na dialog z Naomi in preostalimi igralkami. Torej, da bi razpravljali o možnih pristopih in da podprejo športnika, ki ima kakršnekoli pomisleke, povezane z duševnim zdravjem. S tem pa jim omogočiti, da so odgovorni do navijačev in medijev.

"Poklicni športniki so odgovorni do svojega športa in svojih navijačev. Torej, da govorijo z mediji in jim na ta način omogočijo, da delijo njihova stališča in njihove zgodbe."