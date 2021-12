Nadal spet igra, a dvomi v nastop v Melbournu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zmagovalec 20-ih slamov Rafael Nadal je ta teden odigral dva ekshibicijska dvoboja v Abu Dabiju. Tako proti Andyju Murrayju kot Denisu Šapovalovem je po tesnem obračunu izgubil. Ni še stoodstoten po poškodbi stopala, ki mu je vzela polovico letošnje sezone. Izpadel je v polfinalu Roland Garrosa, izpustiti je moral Wimbledon, Tokio in OP ZDA.

"Ne morem zagotoviti, da bom do Melbourna stoodstoten. Moral se bom pogovoriti s svojo ekipo," je dvom v nastop na OP Avstralije, ki se začne 17. januarja, v Abu Dabiju izrazil 35-letni Španec. "Od zadnjega resnega dvoboja je že šest mesecev. Težko je in to sprejemam. Tukaj sem oba dvoboja lahko odigral, kar je sicer pozitivna stvar."

Po poškodbah se je Nadal v preteklosti že vračal, zato verjame, da mu lahko uspe tudi tokrat. Ga pa zanima samo osvajanje lovorik, zato želi biti dobro pripravljen in povsem zdrav. "Ne igram za denar ali samo za zabavo. Igram, da bi še naprej uresničeval svoje cilje oziroma vsaj užival v igranju za uresničitev ciljev."