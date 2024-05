Nadal presrečen: Dobro se počutim

Rafael Nadal, kralj peska, kot ga tudi imenujejo, se je moral precej namučiti, da je prišel skozi prvi krog turnirja v Rimu. Za zmago proti Belgijcu Zizouju Bergsu je potreboval skoraj tri ure, a je bil 22-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam ob tem presrečen.

"Današnja zmaga je zelo pomembna zaradi samozavesti, ker sem igral skoraj tri ure, in dobro se počutim," je povedal 37-letni Majorčan, ki je med drugim povedal, da danes ni pokazal najboljšega tenisa in da na treningu igra veliko bolje.

"Kljub temu sem našel način, da pridem do pomembne zmage. Že na začetku turnirja sem rekel, da je moja igra nepredvidljivejša kot prej. Zadnji dve leti nisem veliko igral tenisa. So vzponi in padci, ampak mislim, da lahko igram veliko bolje, kot sem prikazal danes. In upam, da mi bo to uspelo že v naslednjem krogu."

Njegov nasprotnik v drugem krogu je Poljak Hubert Hurkacz, sedmi nosilec turnirja.

* Rim, ATP 1000 (7.877.020 evrov):

- 1. krog:

Francesco Passaro (Ita) - Arthur Rinderknech (Fra) 6:7 (3), 7:5, 7:6 (7)

Jaume Munar (Špa) - Rinky Hijikata (Avs) 6:4, 7:5

Stefano Napolitano (Ita) - J. J. Wolf (ZDA) 6:2, 7:6 (3)

Rafael Nadal (Špa) - Zizou Bergs (Bel) 4:6, 6:3, 6:4

Thiago Wild (Bra) - Gregoire Barrere (Fra) 6:4, 6:2

Dominik Koepfer (Nem) - Andrea Vavassori (Ita) 6:4, 6:3

Hamad Medkedović (Srb) - Alexei Popyrin (AUS) 6:3, 6:2 * Rim, WTA 1000 (5.111.607 evrov):

- 1. krog:

Varvara Gracheva (Fra) - Federica Di Sarra (Ita) 6:1, 6:3

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Renata Zarazua (Meh) 4:6, 7:5, 6:3

Irina-Camelia Begu (Rom) - Rebeka Masarova (Špa) 5:7, 6:3, 6:4

Rebeca Šramkova (Slk) - Georgia Pedone (Ita) 6:4, 6:1

Sara Sorribes (Špa) - Nadia Podoroska (Arg) 6:4, 6:3

Anastazija Potapova (Rus) - Wang Xiyu (Kit) 6:1, 7:5

Sara Errani (Ita) - Amanda Anisimova (ZDA) 4:6, 6:2, 6:1

Clara Tauson (Dan) - Daria Saville (Avs) 6:2, 6:3

Laura Siegemund (Nem) - Lourdes Carle (Arg) 2:6, 6:4, 6:4

- 2. krog:

Angelique Kerber (Nem) - Veronika Kudermetova (Rus/17) 6:3, 6:0

Aleksandra Sasnovič (Blr) - Ekaterina Aleksandrova (Rus/14) 6:0, 6:1

Diana Shnaider (Rus) - Ljudmila Samsonova (Rus/15) 6:1, 6:3

Darja Kasatkina (Rus/10) - Tatjana Maria (Nem) 7:5, 6:1

Linda Noskova (Češ/29) - Lucrezia Stefanini (Ita) 6:3, 7:6 (1)

Zheng Qinwen (Kit/7) - Shelby Rogers (ZDA) 6:2, 6:0

