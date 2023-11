Mima Jaušovec: Teniški svet je v šoku ob tem uspehu Slovenije

"To je izjemen uspeh, ki si ga še pred dobrim letom nismo mogli predstavljati niti v sanjah. Vem, da v teniškem svetu to že močno odmeva, kaj šele v Sloveniji, kjer verjamem, da so vsi zelo ponosni na te punce oziroma ekipo. Tukaj v Sevilli so vsi v šoku, kako je lahko majhni Sloveniji uspel tak podvig," je uvodoma dejala Mima Jaušovec.

"Čeprav je izpadlo zelo suvereno, vem, da ni bilo lahko. Še jaz sem imela zjutraj metuljčke v trebuhu, kaj šele igralke. A tako Kaja kot Tamara sta dokazali, da se znata spopasti s pritiskom in da sta pravi profesionalki. Čeprav nista povsem v svetovnem vrhu, v slovenskem dresu igrata kot prerojeni. Kapo dol za njune predstave tu v Sevilli," je nadaljevala pogovor s slovenskimi novinarji v andaluzijski prestolnici.

Pohvala tudi kapetanu ...

"Andrej je bil igralec, je po karakterju temperamenten in to tem igralkam odgovarja." Foto: Vid Ponikvar/Sportida Edina slovenska zmagovalka turnirja za grand slam med posameznicami – Pariz 1977 – je pohvalila tudi kapetana Andreja Kraševca. "Kapetan je velikokrat ključni faktor v ekipnem tekmovanju. On mora izžarevati pozitivno energijo, deliti taktične nasvete in spodbujati igralko ob menjavah strani. Če je on nervozen ali neodločen, to igralka čuti. Andrej je bil igralec, je po karakterju temperamenten in to tem igralkam odgovarja."

Leta 2003, ko je Slovenija v zasedbi Katarina Srebotnik, Tina Pisnik, Maja Matevžič, Tina Križan igrala v četrtfinalu pokala Fed proti Rusiji, je ekipa Slovenije poleg igralk štela le še par ljudi. Boris Breskvar je bil svetovalec, trening partnerjev igralke niso imele, fizioterapevt pa je sploh ni bil del ekipe. Zdaj reprezentanca Slovenije z igralkami vred šteje 15 članov.

... in Teniški zvezi Slovenije

"Teniška zveza Slovenija je naredila velik korak naprej. Igralkam je s pomočjo pokroviteljev omogočila idealne razmere za delo. Obe glavni igralki imata ob sebi praktično celo svojo ekipo, zato se v reprezentanci počutita dobro in sproščeno," dodaja 67-letna Mima Jaušovec, ki je zelo optimistična tudi za polfinalni dvoboj z Italijo v soboto ob 10. uri s prenosom na nacionalni televiziji.

A small nation with MASSIVE talent 🇸🇮



Slovenia are in the Billie Jean King Cup semi-finals for the first time in their history! #BJKCupFinals pic.twitter.com/EFkD9jcvTs — Billie Jean King Cup (@BJKCup) November 10, 2023

"V športu je treba vedno verjeti v zmago in vem, da sta Tamara in Kaja zdaj po teh odličnih predstavah in uspehu zelo samozavestni. Igrata vrhunski tenis, škoda, da je konec sezone oziroma da bosta igrali le še te dni v Sevilli. Zato verjamem, da sta sposobni premagati Italijanki. Dvoboj bo zagotovo zahteven in napet, a punci lahko igrata povsem sproščeno, saj sta že presegli najbolj optimistične napovedi."

