Med igralcema je moral posredovati celo sodnik #video

V Miamiju poteka teniški turnir serije masters, kjer so prisotni tudi vsi najboljši igralci. Zelo pestro je bilo v četrtek po dvoboju med Daniilom Medvedevim in Stefanosom Tsitsipasom. Stvar je postala tako vroča, da je moral posredovati celo glavni sodnik.

Po poročanjih se je vse skupaj začelo že, ko si je Medvedev na koncu drugega niza vzel odmor za stranišče. V tretjem nizu se je za isto potezo odločil tudi Tsitsipas. Vroče pa je postalo kmalu za tem, ko je dvoboj dobil Medvedev z izidom 2:6, 6:4 in 6:2.

Očitno je Grk zelo slabo prenesel poraz. Ruskem igralcu je na mreži pripomnil nekaj, kar Medvedevu niti malo ni bilo všeč. To je 22-letnega Rusa tako razjezilo, da so iz njega začele bruhati besede. K sreči je vmes stopil sodnik, saj bi lahko prišlo še do česa hujšega.

"Bodi raje tiho. Hej, Stefanos, me nočeš pogledati in govoriti z mano? Šel si na stranišče za pet minut, ko si zadel vrh mrežice, se nisi niti opravičil. Misliš, da si v redu fant? Poglej me, me ne želiš pogledati v oči?" je Medvedev razlagal Tsitsipasu, ki je brez besed zapustil igrišče.

19-letni Stefanos Tsitsipas je trenutno 70. igralec sveta. Foto: Guliver/Getty Images

"Ne ve, kako se mora boriti"

"V tem času je vmes stopil glavni sodnik in začel miriti skoraj dva metra visokega Rusa, ki je sodniku razložil, zakaj se je razburil. Odgovoril sem mu, ker ne ve, kako se je treba boriti. Gre za malega fantka, ki ne ve, kako se mora boriti," je še povedal Medvedev, trenutno 52. igralec sveta.

Daniil se bo v naslednjem krogu srečal s četrtim nosilcem turnirja Aleksandrom Zverevim. Igralca sta se do zdaj pomerila dvakrat, oba dvoboja pa je dobil Zverev.