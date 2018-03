Pretresena teniška igralka: Zmerjali so me s besedami, ki jih nočem ponavljati. #video

Na prestižnem teniškem turnirju v Miamiju je bila druga igralka sveta Caroline Wozniacki po dvoboju z Monico Puig pretresena, saj so, kot je pozneje izvedela, med dvobojem njeni družini in njenim bližnjim, med katerimi so bili tudi otroci, grozili s smrtjo. Danka je bila razočarana nad organizatorji turnirja. Upa, da bodo njeno sporočilo vzeli resno.

"Zmerjali so me s besedami, ki jih nočem ponavljati."

Zmagovalka OP Avstralije je po porazu potrdila, da so med dvobojem grozili njeni mami in očetu, pa tudi otrokom. 27-letna Woznacikijeva je sicer svoji nasprotnici Monici Puig športno priznala poraz, potem ko je ta zmagala po treh nizih (6:0, 4:6, 4:6.).

S smrtjo grozili njenima mami in očetu Grozili so tudi njenemu očetu. Foto: Guliver/Getty Images

"Izgubila sem v težkem dvoboju proti odlični nasprotnici in prijateljici Monici Puig. Zavedam se, da je tenis sestavljen iz zmag in porazov. Kakorkoli že, med dvobojem so iz občinstva grozili moji družini. S smrtjo so grozili mojemu očetu in moji mami. Zmerjali so me s besedami, ki jih nočem ponavljati. Mojemu zaročencu in nečaku (ta je star deset let) so se drli, naj se usedeta in utihneta," je na svojem profilu na Twitterju zapisala zmagovalka OP Avstralije.

Pozneje je odkrito kritizirala organizatorje turnirja, ki niso nič storili. Upa, da bodo te grožnje vzeli resno. Ozračje na igrišču je bilo naelektreno, saj je Puigova, ki živi v Miamiju, pred turnirjem izjavila, da gre praktično za njen domači turnir. S tem si je na svojo stran pridobila veliko navijačev. "Gre za grozen primer, ki zadeva tudi prihodnjo generacijo teniških igralcev in navijačev."

Celoten zapis Caroline Wozniacki

Monica Puig ima v Miamiju veliko navijačev. Foto: Guliver/Getty Images

Direktor turnirja James Blake je po tem primeru povedal, da je varnost igralcev za njih na prvem mestu. "Dvoboj med Caroline in Monico je potekal pred izjemno glasnim in čustvenim občinstvom. Menim, da na igrišču nihče ne sme biti zlorabljen, in delamo vse, da zagotovimo varno in pošteno okolje."

"Nismo bila priča ali bili obveščeni o kakršnihkoli grožnjah igralcem ali njihovim družinam. Če bi bili o tem obveščeni, bi zadevo takoj obravnavali," je še povedal direktor turnirja.

Po tem se je oglasila tudi Monica Puig, ki je dejala, da tudi sama ni slišala nobenih groženj. "Ničesar nisem slišala. Občinstvo je zelo čustveno, vendar ne morem nič reči. Jaz ničesar nisem slišala," je povedala aktualna olimpijska prvakinja.

Glavna sodnica je večkrat posredovala, a ni zaleglo

Na družabnih omrežjih se je pojavila fotografija ene od navijačic, ki je med točkami ozmerjala Caroline Wozniacki. Šele ko je ugotovila, da jo snema kamera, je utihnila. Večkrat je morala posredovati tudi glavna sodnica, a se na njene prošnje gledalci niso odzivali.

This woman was heckling Caroline Wozniacki repeatedly during the Puig match. She only stopped when she noticed the camera on her. #MiamiOpen pic.twitter.com/LrP1Uwm0qD — Anna (@AnnaMarseille) March 25, 2018

Pred leti grozili tudi družini Williams

V preteklosti smo že bili priča podobnim situacijam. Ena najbolj znanih je zgodba, povezana s Sereno Williams, potem ko so njenega očeta in njeno mamo grdo izžvižgali. Serena je imela šele 19 let, preden jim je odpustila, pa je minilo kar 14 let.