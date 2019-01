Kot deček je doživel strelsko dramo, a tega ni nikoli omenjal #video

Prejšnji teden je Andy Murray, nekdanji prvi teniški igralec sveta, v solzah sporočil, da bo letos končal svojo športno pot, in s tem šokiral športno javnost. Številni se strinjajo, da je to velika izguba za svetovni tenis, saj je bil Andy del velike četverice, ki so jo sestavljali Novak Đoković, Rafael Nadal, Roger Federer in on.

Razlog za to odločitev so težave s kolkom, s katerimi se Murray ubada vse od leta 2017. Od takrat na igrišču ni bil več videti enak. Bil je znan kot igralec, ki se je zelo dobro gibal po igrišču, znal je prebrati namere nasprotnika in vračal je že skoraj izgubljene žogice. Lani se je večkrat poskusil vrniti na igrišča, a neuspešno. Decembra lani je ugotovil, da tako več ne gre, in svoji ekipi sporočil, da se umika. Nato je to novico sporočil svetovni javnosti še pred OP Avstralije. Nad odločitvijo so bili presenečeni tudi igralci, ti so mu na koncu poslali videosporočilo, ki ga je ganilo do solz.

V Sportalovi rubriki TOP 10 smo zbrali deset dogodkov, ki so zaznamovali njegovo življenje in športno kariero:

Sporočilo svojih teniških kolegov je spremljal v solzah. Foto: Gulliver/Getty Images

1. Je to zares slovo?

Andy Murray je na letošnjem OP Avstralije, kjer se je sicer kar petkrat uvrstil v finale in vedno ostal praznih rok, izgubil v uvodnem krogu. Po petih nizih ga je premagal Roberto Bautista Agut in ga poslal domov. Ko so na velikem zaslonu predvajali video s sporočili nekaterih najboljših igralcev, je bil spet na robu solz, a je ob tem dal vedeti, da še ni dokončno vrgel puške v koruzo. "Morda se spet srečamo. Poskusil bom vse. Če se želim vrniti, moram iti še na eno veliko operacijo. To ni zagotovilo, da se bom vrnil, ampak bom poskusil vse, še enkrat hvala vsem."

Nekaj časa ga je trenirala Amelie Muresmo. Foto: Gulliver/Getty Images

Danes 31-letni teniški igralec je leta 2014 v moškem tenisu poskrbel za manjše presenečenje, ko je v svojo ekipo povabil trenerko. Pravzaprav se je prvič v zgodovini tenisa zgodilo, da je eden od najboljših moških igralcev izbral trenerko. To je bila Francozinja Amelie Mauresmo, nekdanja prva igralka na svetu in dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam. "Zelo uživam pri delu z njo in mi tudi zelo pomaga. Poleg tega se je zelo dobro povezala z vso mojo ekipo," je v enem izmed pogovorov izjavil Škot.

Prvi turnir je dobil leta 2006. Foto: Gulliver/Getty Images

3. Prvi turnir serije WTA je dobil pred 13 leti

Njegova prva zmaga na turnirju ATP seže v leto 2006, ko je zmagal na turnirju v ZDA (Jan Jose). Tam je v finalu po treh nizih premagal Lleyton Hewitta. Avstralec je bil takrat postavljen kot tretji nosilec turnirja. Murray, ki je že kot mladinec zmagoval na največjih turnirjih, je v svoji karieri dosegel 45 lovorik za grand slam, od tega tudi tri za grand slam.

4. Prvič mu je uspelo na OP ZDA, postal je prvi britanski zmagovalec po 76 letih

Andy Murray je kar nekaj časa potreboval, da je zmagal na turnirju za grand slam. Prvič je v finalu zaigral leta 2010, prvo lovoriko je dobil v New Yorku na OP ZDA. Takrat je po petih nizih (7:6, 7:5, 2:6, 3:6 in 6:3) premagal svojega dobrega prijatelja in velikega rivala Novaka Đokovića. Murray je po 76 letih postal prvi Britanec, ki mu je uspelo zmagati na turnirju velike četverice. Zadnji Britanec pred njim, ki je osvojil grand slam, je bil Fred Perry. V New Yorku mu je uspelo daljnega leta 1936.

Murray je po 77 letih in Fredu Perryju postal prvi Britanec z osvojeno lovoriko Wimbledona. Foto: Gulliver/Getty Images

5. V Wimbledonu so na Britanca čakali 77 let

Morda še bolj kot prva zmaga na OP ZDA ga je zaznamovala zmaga v domačem Wimbledonu leta 2013. Tudi tam je precej gladko premagal Novaka Đokovića (6:4, 7:5, 6:4). Murray je po 77 letih in Fredu Perryju postal prvi Britanec z osvojeno lovoriko Wimbledona. Takrat šestindvajsetletni Škot je končal najdaljši niz dolgotrajne suše britanskih zmag v Wimbledonu, ta je trajala vse od leta 1936. "Zelo dobro sem se zavedal, kako so si vsi želeli, da bi bil med zmagovalci turnirja v Wimbledona znova Britanec. Potrudil sem se po najboljših močeh, da se je to tudi uresničilo," je leta 2012 povedal Andy Murray.

6. In je le dočakal

Leta 2016 je po 122 tednih s prestola svetovne teniške lestvice ATP zrinil Novaka Đokovića. S tem je po skoraj 13 letih postal prvi najboljši igralec sveta, ki ne izhaja iz velike trojice, v kateri sta ob Srbu še Rafael Nadal in Roger Federer. S tem je postal 26. igralec, ki je zasedel prvo mesto. "Priti na prvo mesto ni samo od danes, ampak je to stvar 12 mesecev. Zadnji meseci so bili najboljši v moji karieri, zelo sem ponosen, da sem prišel do številke ena."

7. Kar dve zlati olimpijski medalji

Murray je bil očitno igralec za olimpijske turnirje, saj je dvakrat zmagal med posamezniki. Omeniti je treba, da je to pri Federerju še edina lovorika, ki mu manjka v vitrini. Andy je Švicarju pokvaril načrte leta 2012 na olimpijskih igrah v Londonu, ko ga je gladko premagal po treh nizih (6:2, 6:1, 6:4). Nato mu je uspelo še štiri leta pozneje v Riu de Janeiru. Tam je v štirih nizih premagal Argentinca Juana Martina del Potra.

Judy Murray Foto: Guliver/Getty Images

Mama Judy Murray je bila tista, ki ga je vpeljala v tenis. Judy je bila tudi sama igralka in svoje znanje uspešno predajala svojima sinovoma (poleg Andyja še Jamieju). V enem izmed svojih zapisov je priznala, da je pri starejšem sinu naredila napako, ko ga je prekmalu poslala od doma. Te napake ni ponovila pri Andyju, ki se mu je med posamezniki uspelo prebiti med najboljše. Pri Judy Murray smo lahko videli, da je svojega sina spremljala na vseh turnirjih, tudi na zadnjem dvoboju na OP Avstralije.

On this day in 1996, a lone gunman went on a shooting spree at a Dunblane school, killing 16 children & a teacher. pic.twitter.com/zMoWjZV7VC — Philip Sime (@PhilipSime) March 13, 2016

9. Na osnovni šoli je doživel strelski pohod

Andy Murray v svoji športni karieri tega nikoli ni omenjal, a znano je, da je kot osemletni deček doživel strelski pohod na osnovni šoli v Dunblaneju. Leta 1996 je Thomas Hamilton prišel v osnovno šolo in v vsesplošnem streljanju umoril 16 otrok in učiteljico ter na koncu sodil še sebi. V tistem času je bil v šoli tudi Andy. Dogodek je zagotovo zaznamoval njegovo življenje.

Andy Murray se je poročil v škotskem krilu. Foto: Gulliver/Getty Images

10. Poročil se je v škotskem krilu

Leta 2015 se je poročil z dolgoletno partnerico Kim Sears. Ta korak je storil v tradicionalnem škotskem krilu, obred pa je bil v katedrali iz 12. stoletja v njegovem domačem Dunblaneju. S partnerico sta zvezo sklenila v krogu družine in ožjih prijateljev. Kmalu za tem se jima je rodila hčerka.