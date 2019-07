Kolumbijcema zgodovinska zmaga v Wimbledonu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kolumbijca Juan Sebastian Cabal in Robert Farah sta zmagovalca teniškega turnirja v Wimbledonu v konkurenci moških dvojic. V pravem maratonu sta po štirih urah in 55 minutah ogorčenega dvoboja v petih nizih s 3:2 premagala francosko kombinacijo Nicolasa Mahuta in Edouarda Roger-Vasselina.