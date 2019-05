Federer in Osaka zaradi poškodb predčasno končala nastopa v Rimu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko sta bila zaradi dežja prisiljena v enem dnevu odigrati dva dvoboja, sta zaradi zdravstvenih težav oziroma poškodb s teniškega turnirja oziroma mastersa v Rimu po obračunih osmine finala odstopila nosilca med posamezniki in posameznicami Roger Federer in Naomi Osaka. V dvojicah se je poslovila edina preostala slovenska predstavnica Andreja Klepač.

Švicar Federer, ki je na ATP-mastersu serije 1000 tretji nosilec, je brez boja predal četrtfinalni dvoboj z osmim nosilcem Grkom Stefanosom Cicipasom, ki je tako napredoval v polfinale. Federer je dvoboj odpovedal zaradi poškodbe noge dober teden dni pred začetkom drugega letošnjega turnirja za veliki slam, Roland Garrosa.

Cicipas bo v polfinalu prekrižal lopar z boljšim iz španskega obračuna med drugim nosilcem Rafaelom Nadalom in njegovim rojakom Fernandom Verdascom.

V polfinale se je ekspresno prebil tudi nepostavljeni Argentinec Diego Schwartzman, ki je s 6:4, 6:2 izločil šestega nosilca Japonca Keija Nishikorija.

Schwartzman bo v polfinalu prekrižal lopar z boljšim iz dvoboja med prvim nosilcem Srbom Novakom Đokovićem in sedmim nosilcem, Argentincem Juanom Martinom del Potrom.

Naomi Osaka, prva nosilka med ženskami v Rimu, je odpoved sporočila na novinarski konferenci. Foto: Reuters

Številka ena je odpadla zaradi zapestja

Pred tem je zaradi poškodbe desnega zapestja odstopila številka 1 z lestvice WTA Naomi Osaka, prva nosilka turnirja WTA v italijanski prestolnici. Njena tekmica v četrtfinalu je bila Nizozemka Kiki Bertens, šesta nosilka.

Bertensova se bo za finalno vstopnico pomerila z boljšo iz četrtfinalnega dvoboja med Čehinjo Marketo Vondroušovo in Britanko Johanno Konta, ki je v osmini finala po dveh nizih izločila Američanko Venus Williams.

Preostala četrtfinala para sta Belorusinja Viktorija Azarenka, ki nastopa s posebnim povabilom, in četrta nosilka Čehinja Katarina Pliškova ter kvalifikantki Francozinja Kristina Mladenović in Grkinja Marija Sakari.

Poslovila se je tudi zadnja Slovenka

Andreja Klepač je v Rimu izpadla v četrtfinalu v konkurenci dvojic. Klepačeva in Srbkinja Aleksandra Krunić sta morali priznati premoč osmima nosilkama, Nemki Anna-Leni Grönefeld in Nizozemki Demi Schuurs, ki sta slavili gladko zmago s 6:3 in 6:0.Klepačeva je bila še zadnja Slovenka na tem turnirju.