Kitajka je prišla do prve turnirske zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajka Qinwen Zheng je zmagovalka teniškega turnirja WTA v Palermu z nagradnim skladom 230.000 evrov. Dvajsetletna Zheng je v finalu po treh nizih s 6:4, 1:6 in 6:1 premagala 27-letno Italijanko Jasmine Paolini.

Za Zheng, do tega turnirja 26. igralko sveta, je to prvi naslov WTA v karieri, do njega pa je prišla v svojem drugem finalu.

Paolini, 52. igralka na svetovni lestvici, pa je na drugi strani ostala pri enem naslovu WTA, ki ga je pred dvema letoma osvojila v Portorožu, to pa je bil njen drugi poraz v finalu.

"Tukaj sem dobila svoj prvi dvoboj na turnirjih WTA, pa tudi osvojila prvi turnir WTA, a verjetno ne veste, da sem v Italiji osvojila tudi svoj prvi naslov na turnirjih ITF," je dejala Zheng, katere triurna polfinalna zmaga nad Majar Šerif iz Egipta se je končala šele v zgodnjih nedeljskih urah.

"Ta naslov je zame res nekaj posebnega. To je moje prvo prvenstvo WTA 250. To si bom zapomnila za vse življenje," je dodala zmagovalka.

* Izid, Palermo (230.000 evrov):

- finale:

Qinwen Zheng (Kit/2) - Jasmine Paolini (Ita/5) 6:4, 1:6, 6:1.