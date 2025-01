"Že od vedno rada rišem in slikam. To je ena izmed aktivnosti, ki jih vedno počnem, ko se vrnem domov ali pa ko imam malo več prostega časa (kot letos)," je uvodom zapisala naša nadarjena teniška igralka in povedala, da že pet let obiskuje likovno šolo, kjer se uči različne tehnike in trenira svojo ustvarjalnost.

"Sicer ne delim prav velikega dela svojega življenja na družbenih omrežjih, ampak bi rada počasi delila tudi delčke sebe zunaj tenisa (seveda bo vedno v ospredju tenis). Naredila sem že kar nekaj svojih risb in slik, ki jih bom tudi počasi delila," je še zapisala 24-letna Ljubljančanka.

Kaja Juvan se je za eno leto umaknila od profesionalnega tenisa, da si je lahko nabrala novih moči. Pred kratkim nam je v intervjuju razkrila, da spet uživa na igrišču in treningih in da jo bomo spet kmalu videli tekmovati.

Preberite še: