Nemci do druge zmage, ugnali so tudi Francoze

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V prvem posamičnem dvoboju na nemško-španskem obračunu je Angelique Kerber premagala Alize Cornet s 5:7, 6:2 in 6:4, v drugem pa je bil Alexander Zverev boljši od Lucasa Pouilleja s 6:3, 6:7 (8) in 6:2. V igri mešanih dvojic je francoska mešana teniška naveza Cornet/Pouille ukanila nemško kombinacijo Kerber/Zverev s 4:3 in 4:3.

Danes bo v okviru skupine A na sporedu še dvoboj med Avstralijo in Španijo.

Perth, Hopmanov pokal 5. dan, skupina A Nemčija : Francija 2:1 Angelique Kerber ; Alize Cornet 5:7, 6:2, 6:4

Alexander Zverev : Lucas Pouill 6:3, 6:7 (8), 6:2

Cornet/Pouille : Kerber/Zverev 4:3, 4:3

Preberite še: