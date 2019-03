Federerja čaka neugodni Rus, kaj lahko naredi 18-letnik?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na teniškem turnirju serije masters v Miamiju bodo v moški konkurenci potekli četrtfinalni dvoboji. Dvoboj osmine finala pa bosta igrala Roger Federer in Daniil Medvedev. Na delu bodo tudi dekleta.

Roger Federer in Daniil Medvedev zaradi dežja dvoboja nista mogla odigrati v torek, zato bosta priložnost dobila v sredo. Švicar proti mlademu Rusu zagotovo ne bo imel lahkega dela. To bo zanju drugi medsebojni dvoboj, oba do zdaj pa je dobil 37-letni Federer.

Prvi četrtfinalni dvoboj bosta igrala Španec Roberto Bautista Agut, krvnik Novaka Đokovića, in John Isner, ki je lani zmagal v Miamiju. Medsebojni izid v zmagah je na strani Američana (2:1), a sta nazadnje igrala pred tremi leti.

Kako daleč lahko pride 18-letni Kanadčan?

Zelo zanimiv bo tudi dvoboj, ko se bosta med seboj udarila 18-letni Kanadčan Felix Auger-Aliassime in Hrvat Borna Ćorić. Felix Auger-Aliassime se je na turnir prebil skozi kvalifikacije. Težko je verjeti, da je mladi Kanadčan še pred dvema mesecema igral turnirje nižje ravni. Od takrat je zbral že nekaj velikih skalpov, lahko v sredo premaga tudi Hrvata?

V ženskem delu tekmovanja bodo igrali dva četrtfinala dvoboja. Kot prvi bosta igrali Kitajka Qiang Wang in Romunka Simona Halep, ki je postavljena kot druga nosilka turnirja. Za njima bosta na igrišče stopili še Čehinji Karolina Pliškova in Marketa Vondrousova.

