Dvoboj dveh velikih prijateljev

V torek bosta na teniškem OP Francije na sporedu prva četrtfinalna dvoboja. Prva bosta igrala Stan Wawrinka in Roger Federer, nato se bosta za polfinalno vstopnico udarila še Kei Nišikori in Rafael Nadal.

Stan Wawrinka in Roger Federer sta zelo dobra prijatelja, a ko sta na igrišču, sta le nasprotnika. Skupaj sva opravila veliko treningov in poznata se do podrobnosti. Med njima ni skrivnosti. Statistika je povsem na strani Federerja (22:3), ki je dobil zadnjih šest dvobojev. Wawrnika je vse tri zmage nad Rogerjem dosegel na pesku. Obeta se prava teniška poslastica.

Nič manj zanimiv ne bo dvoboju med Keiem Nišikorijem in Rafaelom Nadalom. Španec, ki v Parizu lovi 12. naslov, je velik favorit proti japonskemu samuraju. Tako kažejo tudi medsebojni dvoboji. Rafa v zmagah vodi z izidom 10:2, Nišikorija je premagal na vseh dvobojih na pesku.

