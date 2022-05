Novak Đoković in Carlos Alcaraz bosta igrala prvi medsebojni dvoboj, a lahko si vseeno obetamo, da bo vrhunski. Novak Đoković je trenutno prvi igralec sveta, medtem ko je šele 19-letni Španec trenutno najbolj vroč igralec turneje. To je nazadnje dokazal včeraj, potem ko je na kolena spravil Rafaela Nadala, ki je znan kot kralj peščenih igrišč.

Vseeno je treba povedati, da se Rafa vrača po poškodbi, medtem ko Novak Đoković zaradi neigranja v letošnji sezoni še ni v pravi formi. Đoković bo moral biti zelo previden proti Alcarazu, ki je nedavno postal član najboljše deseterice na svetovni lestvici.

Novak Đoković se še kako zaveda, česa je sposoben španski najstnik. Foto: Reuters

Za Alcaraza mnogi menijo, da bo lahko kmalu nasledil veliko trojico. Ali bo lahko pisal teniško zgodovino, je težko govoriti, lahko pa rečemo, da bo v prihodnosti krojil vrh svetovnega tenisa. Tega se zaveda tudi Srb.

"Podira rekorde kot najmlajši igralec, ki je karkoli dosegel. Uvrščen je med prvo deseterico, kar v teh časih ni tako pogosto. Pred tem smo imeli Michaela Changa in preostale. A danes ni povsem običajno, da se najstnik povzpne med top deset igralcev. Njegov napredek v zadnjih šestih mesecih je neverjeten," je uvodoma povedal Đoković, ki je v četrtfinalu brez težav odpravil Poljaka Huberta Hurkacza.

A first career meeting between Djokovic & Alcaraz awaits 😍



Earlier this week, they practiced together!@DjokerNole @alcarazcarlos03 pic.twitter.com/NuBfeAXyAd