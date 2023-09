Do zdaj je dominirala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Arina Sabalenka letos dominira na igriščih Flushing Meadows. Tokrat se bo v četrtfinalu pomerila s Kitajko Zheng Qinwen. Belorusinja na poti do letošnjega četrtfinala še ni oddala niza, saj je vse nasprotnice do zdaj zlahka premagala.

Njena nasprotnica Zheng Qinwen se je prvič uvrstila v četrtfinale turnirja za grand slam, potem ko je v prejšnjem krogu nekoliko presenetljivo premagala finalistko letošnjega Wimbledona Ons Jabeur. Dvajsetletna igrala bi lahko postala šele tretja kitajska igralka, ki se je uvrstila v polfinale turnirja OP ZDA. Do zdaj je to uspelo Li Na in Peng Shuai.

Drugi četrtfinalni dvoboj bosta odigrali Čehinja Marketa Vondrousova in Američanka Madison Keys.

OP ZDA, četrtfinale Zheng Qinwen (Kit, 23) - Arina Sabalenka (Blr, 2)

Marketa Vondrousova (Češ, 9) - Madison Keys (ZDA, 7)

