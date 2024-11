Danes bosta v Torinu znana finalista

Na finalnem turnirju serije ATP v Torinu bosta danes na sporedu dva polfinalna dvoboja. Kot prva bosta igrala Aleksander Zverev in Taylor Fritz, zvečer pa še Jannik Sinner in Casper Ruud.

Aleksander Zverev v Torinu kaže zelo dober tenis. Foto: Guliverimage

Aleksander Zverev in Taylor Fritz sta letos med najaktivnejšimi igralci na turneji ATP, saj sta oba v tej sezoni zabeležila več kot 50 zmag. Zverev je v skupinskem delu zmagal vse tri dvoboje, vendar ob tem priznava, da bo obračun proti Fritzu zahteven. Američan, ki ima letos statistiko 51 zmag in 22 porazov, je Nemca premagal na zadnjih treh medsebojnih dvobojih. Skupini izd v zmagah pa je ravno tako v korist Fritza (6:5).

Jannik Sinner na zaključnem turnirju ATP v Torinu navdušuje domače navijače, kjer je brez izgubljenega niza napredoval v polfinale. Italijan, ki je letos dobil že sedem turnirjev, vključno dva turnirja za grand slam (OP Avstralije, OP ZDA) in tremi turnirji serije masters, je na trdi podlagi letos skoraj nepremagljiv. Na poti do polfinala je z odličnim servisom in prepričljivo igro premagal Alexa de Minaurja, Taylorja Fritza in Daniila Medvedjeva. "Vzdušje tukaj je neverjetno, zato se trudim igrati najboljši tenis," je pred dnevi povedal Sinner.

Casperja Ruuda čaka izjemno težka naloga, saj še nikoli do zdaj ni premagal Sinnerja, pravzaprav proti njemu ni osvojil niti niza. Norvežan je v skupinskem delu pokazal vrhunski tenis, ko je premagal Carlosa Alcaraza in Andreja Rubljova. "Sinner je letos najboljši igralec na svetu in igra doma, zato bo to najtežja tekma sezone," priznava Ruud, ki obljublja, da bo dal vse od sebe, da bi presenetil italijanskega favorita.

Polfinale Aleksander Zverev (Nem, 2) - Taylor Fritz (ZDA, 5)

Jannik Sinner (Ita, 1) - Casper Ruud (Nor, 6)

