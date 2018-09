Kdo je najprej moral oditi iz tabora Novak Đokovića?

Marjan Vajda je na začetku leta pri Novaku Đokoviću prevzel dirigentsko palico in Srba popeljal na pota stare slave ter skupaj z njim spisal še eno veliko zgodbo o uspehu.

Kot se spomnimo, je Novak je iz svojega tabora odslovil Borisa Beckerja, kmalu za tem pa razpustil celotno trenersko ekipo. Želel si je spremembe in k sodelovanju povabil Andrea Agassija in Radka Stepanka. Njihova zgodba se je zelo kmalu končala in videti je bilo, da se je Nole znašel v slepi ulici. Kazalo je, da je eden najboljših igralcev izgubil svoj žar v igri, prav tako je bila vprašljiva njegova fizična pripravljenost. Zdelo se je, da so 31-letnemu teniškemu igralcu šteti teniški dnevi.

Beograjčan je kmalu uvidel, da mora nekaj spremeniti. Pravzaprav ni spremenili nič. Po telefonu je poklical Marjana Vajdo, ki je pred tem z Đokovićem sodeloval od leta 2006. Skupaj sta dosegla vrsto izjemnih rezultatov. Kmalu za tem se je začela krivulja njegovega tenisa počasi dvigovati.

Zmaga v Wimbledonu je bila prva potrditev, da Nole lahko zmaguje tudi v največjih dvobojih. Na turnirju v Cincinnatiju, zadnjem turnirju pred OP ZDA, je v finalu premagal Rogerja Federerja in na obzorju se je kazalo novo svetlo obdobje Novaka Đokovića. Večino zaslug za to ima Marjan Vajda.

"Poklical me je iz Dominikanske republike," je pred meseci za Dennik Sport povedal Vajda. "Govorila sva eno uro in videl sem, da je v dvomih. Novak me je vprašal, kaj si mislim o njegovi igri. Ni bil prepričan, kakšna naj bi bila njegova igra. Predlagal je, da bi ga še enkrat treniral. Čutil je, da ne more najti prave ekipe."

Prvi pogoje je bil, da se zloglasni guru umakne

Vajda je med drugim potrdil, da je imel jasne zahteve. Ena izmed prvih je bila, da v ekipi ni več Pepeja Imaza, tako imenovanega duhovnega guruja, ki je močno vplival na Đokovićevo duhovno stanje.

"Da, želel sem, da preneha sodelovati z Imazom, čeprav to ni bil glavni pogoj. Prvi pogoj je bil, da se z njim srečam osebno. Potem je bilo treba določiti posebna pravila in načrte za prihodnje mesece. Želeli smo, da ljudje, ki so okoli njega, niso toliko vpleteni, kot so bili pred tem. Povedali smo mu, da ne bi bilo najbolje, če bi bilo tako."

Na OP Francije je doživel šok, nato pa …

Ni šlo vse gladko. Đoković je hladno prho doživel na OP Francije, ko je v četrtfinalu izgubil proti Marcu Cecchinatu. Po bolečem porazu je sledila famozna novinarska konferenca, na kateri je bil videti Beograjčan povsem potrt. Izjavil je, da sploh ne ve, ali bo igral na turnirjih na travi.

Vajda je bil tisti, ki je vztrajal, da naj nadaljuje sezono na travi. In ravno na turnirju v Queen's Clubu je začel pot proti vrhu. Tam je sicer v finalu izgubil proti Marinu Čiliću in bil po porazu razočaran, a pokazal, da je blizu svoji najboljši formi. To je dokazal v Wimbledonu, kjer je še četrtič zmagal, nato je zmagal še v New Yorku (OP ZDA).

"Bil je isti Novak"

V Novakovo življenje sta se vrnili sproščenost in razigranost, ki ju zdaj kaže tudi na teniških igriščih. "Nisem vedel, v kakšnem stanju je. Nisem vedel, ali bom sploh še kdaj z njim sodeloval in ali je to isti Novak, kot je bil pred tem," je pred časom za Eurosport povedal Vajda. Ali se je spremenil? "Ne, ko sva se spet srečala, je bil isti Novak – zmagovalec."