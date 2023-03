Bodo Rusom vendarle pustili igrati, kaj bo na to rekla Ukrajinka?

Lani je precej odmevala odločitev, ko ruski in beloruski teniški igralci niso smeli igrati na turnirju v Wimbledonu. Za letos se trenutno zdi, da bodo vendarle lahko stopili na sveto travo in zaigrali na najbolj prestižnem turnirju.

Z Otoka prihajajo informacije, da bi teniški organizatorji turnirjev lahko odpravili prepoved igranja ruskim in beloruskim teniškim igralkam in igralcem.

Lani je namreč angleška vlada izvajala pritisk na britansko teniško zvezo (LTA) in na All England Lawn Tennis Club (AELTC), da na turnirjih v Veliki Britaniji prepovejo igranje igralcem iz Rusije in Belorusije. Razlog za to je bil lanski ruski napad Ukrajine. In res, ruski in beloruski igralci niso smeli igrati na turnirjih v Veliki Britaniji, vključno z Wimbledonom.

Za to potezo sta morala LTA in AELTC kar globoko seči v denarnico in plačati kar milijon evrov (940 tisoč evrov) kazni. Združenji ATP in WTA se namreč nista strinjali s tovrstnimi ukrepi. Lanski wimbledonski turnir pa prav tako ni štel za točke moške lestvice ATP in ženske lestvice WTA.

Novak Đoković je lani zmagal Wimbledon, a ni dobil nobene točke. Foto: Guliverimage

Lani so bili prikrajšani tudi igralke in igralci

To pomeni, da so bili na ta račun oškodovani tudi igralci in igralke. Še najbolj se je to poznalo Novaku Đokoviću in Jeleni Ribakini, lanskima zmagovalcema najbolje prestižnega turnirja na travi in sploh na turneji.

Po poročanju Daily Telegraph trenutno kaže, da bodo v letu 2023 Rusi in Belorusi vendarle igrali, ob tem pa bodo morali igralci podpisati izjavo, v kateri se bodo zavezali, da ne bodo na noben način promovirali vojne ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Daniil Medvedjev bi letos rad igral v Wimbledonu. Foto: Reuters

Željo po igranju v Wimbledonu je izrazil tudi Daniil Medvedjev, najboljši ruski igralec, in trenutno šesti igralec sveta. "Želim si igrati na travi, želim si igrati v Wimbledonu. Ne vem, kakšno odločitev bodo sprejeli. Čakal bom in upam, da bom lahko letos igral v Wimbledonu in pokazal nekaj dobrih rezultatov," je še povedal 27-letni Rus.

Marta Kostjuk verjetno ne bo navdušena nad morebitno odločitvijo Britancev. Torej, da bodo Rusi in Belorusi lahko igrali v Wimbledonu. Foto: Guliverimage

Kaj pa na drugi strani?

Verjetno pa nad morebitno odločitvijo ne bodo ravno navdušeni ukrajinske teniške igralke in igralci. Ena izmed njih bo zagotovo Marta Kostjuk, ki je ta konec tedna zmagala na turnirju v Austinu. Trenutno 52. igralka sveta je to turnirsko zmago posvetila ukrajinskim borcem, prav tako je po zmagi dejala, da je bila zgrožena nad potezo očeta Novaka Đokovića, Srđana Đokovića, potem ko se je ta na OP Avstralije kazal s podporniki ruskega predsednika Vladimirja Putina. Spomnimo, da je Kostjukova lani na OP ZDA zavrnila rokovanje z Belorusinjo Viktorijo Azarenko.

Preberite še: