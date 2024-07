Bo Hrvatica končala njene sanje?

Na igrišču številka ena bosta igrala kvalifikantka Lulu Sun, ki nadaljuje svojo sanjsko pot na Wimbledonu. Ta se bo v četrtfinalu pomerila z izkušeno Hrvatico Donno Vekić. Sun ima eno od zanimivejših zgodb tega turnirja, saj je premagala kakovostne nasprotnice, vključno z Emmo Raducanu, in se prebila do četrtfinala. Donna Vekić ima na svoji strani bogate izkušnje. Ali se bo Sunina pravljica nadaljevala ali pa bo Vekićeva izkoristila svoje izkušnje in si zagotovila vstopnico za polfinale. To bo njun prvi medsebojni obračun.

Jasmine Paolini Foto: Guliverimage

Izjemno sezono nadaljuje Jasmine Paolini. Italijanka se bo v četrtfinalu pomerila z Američanko Emmo Navarro. Paolini, finalistka letošnjega Roland Garrosa, je že do zdaj presegla vsa pričakovanja, ko se je prebila med najboljši osem. Njena letošnja pot v Wimbledonu je neverjetna, saj pred tem ni zmagala še na nobenem dvoboju na sveti travi. Tokrat ji bo nasproti stala 16. nosilka, Emma Navarro. Ta je v dramatičnem preobratu šokirala drugo nosilko, Coco Gauff, in se prvič uvrstila v četrtfinale turnirja za grand slam. Igralki sta odigral tri medsebojne dvoboje, vse tri pa je dobila pet let mlajša Navarro.

Četrtfinale: Jasmine Paolini (Ita, 7) - Emma Navarro (ZDA, 19]

Lulu Sun (Nzl) - Donna Vekić (Hrv)

