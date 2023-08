Bizarno obnašanje starejše gledalke #video

Stefanos Cicipac je v drugem krogu turnirja serije masters premagal mladega domačina Bena Sheltona 7:6 (3), 7:6 (2). A to za Grka ni bil edini nasprotnik. S tribun mu je namreč nagajala starejša gledalka, ki je oponašala zvok čebele.

“There’s a person imitating a bee behind me” 🐝



The most bee-zarre thing you’ll see today 😂#CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51