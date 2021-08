Bartyjeva v Cincinnatiju zanesljivo do 13. naslova v karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prva igralka sveta Avstralka Ashleigh Barty je zmagovalka turnirja WTA 1000 v Cincinnatiju. V finalu je premagala Jil Teichmann iz Švice s 6:4 in 6:1.

Za petindvajsetletno Bartyjevo, letošnjo zmagovalko Wimbledona, je to trinajsta lovorika in peta letos. Zmagala je še v Melbournu, Miamiju in Stuttgartu.

Avstralka je v 2021 dobila že 40 dvobojev, največ med vsemi igralkami, hkrati pa je bil to njen šesti finale na dvanajstih turnirjih, ki se jih je udeležila letos. Izgubila je le finale v Madridu proti Arini Sabalenka. Hkrati ostaja neporažena v finalih v ZDA; dobila je Miami 2019 in 2021.

Leto mlajša Švicarka, ki se bo na novi lestvici povzpela za 31 mest na 45., ostaja pri dveh naslovih WTA. Oba je osvojila 2019 na pesku, in sicer v Pragi in Palermu.

Cincinnati, WTA (2,115 milijona dolarjev): Finale:

Ashleigh Barty (Avs/1) - Jil Teichmann (Švi) 6:4, 6:1.

Preberite še: