Bartyjeva potrdila dobro formo, bo prekinila 43 letno sušo?

Avstralka Ashleigh Barty je zmagovalka teniškega turnirja WTA Yarra Valley Classic v Melbournu z nagradnim skladom 369.000 evrov, ki služi kot priprava na odprto prvenstvo Avstralije. Prva igralka sveta je v finalu s 7:6 (3) in 6:4 po uri in 47 minutah igre premagala šesto nosilko Španko Garbine Muguruza in napovedala lov na domači grand slam.

Za Bartyjevo je to deveta turnirska zmaga v karieri, s katero je na igrišču Margaret Court potrdila dobro pripravljenost pred ponedeljkovim prvim turnirjev za veliki slam sezone.

Obenem je 24-letnica dobila potrebno samozavest, saj je odigrala svoj prvi turnir po 11 mesecih, na katerem se je v prvih krogih precej mučila, potem pa ostala brez polfinala, ko je Američanka Serena Williams odpovedala nastop.

Williamsova je kot razlog je navedla poškodbo rame. Sodeč po izjavah igralke ni bilo nič resnega in njen nastop na OP Avstralije, na katerem bo lovila rekorden 24. naslov na grand slamih, ni vprašljiv.

Kljub temu, da je Bartyjeva dobila pripravljalni turnir. Avstralci vse upe polagajo nanjo, da bo končala 43-letno sušo med posamezniki, sama pravi, da ne čuti dodatnega pritiska.

"Sama tega ne čutim. Vseeno je, ali gre za navaden turnir ali za veliki slam. Zelo rada igram v Avstraliji. Tako da že komaj čakam na Australian Open, sem v dobri formi in pripravljena na igro," je po zmagi dejala 24-letna domačinka.

Kar dve zmagovalki turnirja Grampians Trophy

Organizatorji teniškega turnirja WTA Grampians Trophy v Melbournu z nagradnim skladom 200.000 evrov so se odločili, da zaradi ponedeljkovega starta prvega turnirja za grand slam v sezoni, odprtega prvenstva Avstralije, ne bodo izpeljali finala. Zmago so tako dodelili obema finalistkama, Estonki Anett Kontaveit in Američanki Ann Li.

Zmage sta se tako veselili šesta nosilka Kontaveitova in Lijeva, ki se je prvič v karieri prebila do polfinala in nato finala katerega od turnirjev WTA. Zaradi zamude pri urniku so se namreč organizatorji odločili, da finala ne bodo izpeljali.

Elise Mertens Foto: Reuters

Mertensova do šeste zmage v karieri

Belgijka Elise Mertens je osvojila teniški turnir WTA Gippsland Trophy v Melbournu z nagradnim skladom 369.000 evrov. Sedma nosilka turnirja, sicer pa 20. igralka sveta, je v finalu s 6:4 in 6:1 premagala nepostavljeno Estonko Kaio Kanepi, ki je 94. na svetovni lestvici.

Petindvajsetletna Mertensova je v finalu brez težav prišla do šeste turnirske zmage v karieri med posameznicami.

"To je prvi turnir leta in zelo sem zadovoljna s tem, kako sem ga odigrala," je dejala Belgijka na novinarski konferenci po tekmi.

* Izid, turnir Yarra Valley Classic (369.000 evrov):

- finale:

Ashleigh Barty (Avs/1) : Garbine Muguruza (Špa/6) 7:6 (3), 6:4.



* Izida, Grampians Trophy (200.000 evrov):

- polfinale:

Anett Kontaveit (Est/6) - Maria Sakkari (Grč/5) 2:6, 6:3, 11:9;

Ann Li (ZDA) - Jennifer Brady (ZDA/7) 7:6 (5), 6:7 (5), 10:6.



* Izid, Gippsland Trophy (369.000 evrov):

- finale:

Elise Mertens (Bel/7) - Kaia Kanepi (Est) 6:4, 6:1.