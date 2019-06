Bartyjeva nova kraljica ženskega tenisa, Zidanškova 59.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bartyjeva je s prestola izrinila Japonko Naomi Osaka in bo ena od favoritinj tudi na bližnjem Wimbledonu. V zadnjem času je v odlični formi, po nedavni zmagi na odprtem prvenstvu Francije je osvojila še turnir v Birminghamu, kar je bila njena šesta turnirska zmaga v karieri. Letos je osvojila še turnir v Miamiju, pred tem pa še v Nottinghamu, Zhuhaiju in Kuala Lumpurju.

Med slovenskimi igralkami sta številka 1 in 2 še naprej Zidanškova (59. mesto) in Hercogova (60.), po novem pa je tretji lopar Slovenije mlada Kaja Juvan, ki je napredovala na 123. mesto. Dalila Jakupovič še naprej pada po lestvici, tokrat za 23 mest, in je ta čas 143. igralka sveta.

Od leta 1975 je prvo mesto na lestvici zasedlo 27 teniških igralk. Največ tednov, po 186, sta prvo mesto zadržali Nemka Steffi Graf in Američanka Serena Williams, Čehinja z ameriškim potnim listom Martina Navratilova je na vrhu kraljevala 156 tednov, Američanka Chris Evert pa 113.

V zadnjih desetih letih so bile številka 1 še Rusinja Dinara Safina, Danka Caroline Wozniacki, Belorusinja Viktorija Azarenka, Nemka Angelique Kerber, Čehinja Karolina Pliškova, Španka Garbine Muguruza, Romunka Simona Halep in Japonka Naomi Osaka.