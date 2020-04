Saj ni res, pa je: od smučanja do deseteroboja v dnevni sobi #video

Kako opraviti deseteroboj v domači dnevni sobi? Se zapeljati po idealnem valu, povzpeti na vrh gore in smučati v dolino? Da, vse to je mogoče izpeljati na nekaj kvadratnih metrih in ob tem spoštovati celoten seznam zelo strogih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom. Potrebuješ le goro domišljije ter sposobnosti snemanja in montaže.