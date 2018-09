Intervencij so vajeni, zdaj sta pred njimi "najtežji dve minuti v športu"

Naj najprej pojasnimo, kaj je bistvo tekmovanja Firefighter Combat Challence (FCC), ki ga bodo ta konec tedna na slovenskih tleh (Radovljica) izvedli že devetič.

Tekmovanje izvira iz ZDA, kjer so pred skoraj tremi desetletji sestavili ekstremno zahteven test, s katerim so želeli preveriti pripravljenost gasilcev pred sprejemom v svoje vrste. Gre za najtežji dve minuti v športu, kakor oglašujejo FCC, v katerih se prostovoljni ali poklicni gasilci (posamično, v paru ali štafeti) merijo v nalogah, ki jih gasilci izvajajo v primeru intervencij.

Naloge, ki jih morajo izpolnjevati na tekmi, so dokaj podobne tistim, ki jih izvajajo na gasilskih intervencijah. Od teka v visoke zgradbe, prenašanja težkih cevi in poškodovanih oseb, natančno usmerjanje vodnega curka in podobno. Zmaga tisti, ki naloge opravi v najkrajšem možnem času. Foto: Bojan Puhek

Izkušnje z intervencij prenašajo na tekmovalni poligon

Od teka v visoke zgradbe, prenašanja težkih cevi in poškodovanih oseb, natančno usmerjanje vodnega curka in podobno. Zmaga tisti, ki naloge opravi v najkrajšem možnem času.

"Pri tem so najpomembnejše moč, ki jo pridobivamo z vajami z utežmi ali telesno težo, vzdržljivost in pravilna tehnika uporabe gasilske opreme," glavne točke povzema Domen Pavlič, prostovoljni gasilec iz PGD Begunje in eden najuspešnejših slovenskih tekmovalcev v tej disciplini. Posvetil ji je tudi svoje diplomsko delo na Fakulteti za šport, kjer je diplomiral s temo Kondicijska priprava gasilcev na tekmovanje Firefighter Combat Challenge.

Domen Pavlič, prostovoljni gasilec iz PGD Begunje, je eden najuspešnejših slovenskih tekmovalcev v disciplini Firefighter Combat Challenge. Posvetil ji je tudi svoje diplomsko delo na Fakulteti za šport, kjer je diplomiral s temo Kondicijska priprava gasilcev na tekmovanje FCC. Foto: Bojan Puhek

Gasilstvo ima v genih. Njegovi starši so gasilci, prav tako njegov brat, mama je bila celo gasilska olimpijska prvakinja (leta 2009 so z ekipo PGD Begunje na olimpijskih igrah gasilcev v Ostravi na Češkem, na tekmovanju z motorno brizgalko, osvojile naslov olimpijskih prvakinj). Na tekmovanje se hočeš nočeš pripravlja vseskozi. Dela namreč kot osebni trener, in ker sodeluje na intervencijah ob požarih in drugih naravnih katastrofah, je tako ali tako nenehno v dobri pripravljenosti.

Njegova paradna naloga, če se izrazimo v športnem žargonu, je tek s stolpa navzdol, najtežje pa se mu zdi prenašanje 80 kilogramov težke lutke, ki jo morajo tekmovalci prenesti na razdalji 30 metrov.

Največja razlika med tekmo in resnično intervencijo je v dejavniku strahu, pravi Pavlič. Medtem ko je ta na intervenciji vedno prisoten, saj brez njega, kot pravi, ne moreš delati tako razsodno, kot je to treba, je na tekmovanju v prvi vrsti predvsem adrenalin.

Foto: Bojan Puhek

Fire Combat Challenge v Radovljici (8. in 9. 9.) Adrenalin bo dobesedno škropil naokrog ta konec tedna v Radovljici, kjer se bodo zbrali vsi najboljši tekmovalci, tudi tisti, ki jih konec oktobra (22.-27. 10.) v Sacramentu v ZDA čaka vrhunec gasilsko-športne sezone, svetovno prvenstvo. Na svetovnem prvenstvu bodo nastopili: POSAMEZNO Lucija Grubar (PGD Begunje) Patrik Štefelin (PGD Begunje) Sebastjan Vovko (PGD Stara Cerkev) Amer Čosič (Gasilska enota Nova Gorica) Domen Pavlič (PGD Begunje) DVOJICE: Lucija in Domen Patrik in Domen Sebastjan in Amer ŠTAFETA: Patrik, Sebastjan, Amer in Domen

Foto: Bojan Puhek

Patrik Štefelin in Lucija Grubar bosta sploh prvič nastopila na svetovnem prvenstvu, kjer se bosta potegovala tudi za vstop v elitni klub Lion's Den (moški do 40 let: čas pod eno minuto in 40 sekundami, ženske čas pod tremi minutami). Če jima uspe, bosta šele 9. in 10. Slovenec oziroma Slovenka s tem dosežkom. Luciji bi to uspelo kot drugi Slovenki (prva je Mateja Pretnar), Patrik pa bi bil celo prvi 18-letnik na svetu z vstopnico za Lion's Den. Podobne ambicije ima tudi Amer Čosić.

Visoke cilje ima tudi Pavlič. "Za zdaj še nisem stal na najvišji stopnički na svetovnem prvenstvu in morda bi bil zdaj že čas," je namignil. Povsem realni cilji so uvrstitev med najboljšo deseterico v posamični konkurenci, medtem ko v dvojicah (mešanih in moških) slovenski gasilci in gasilke odkrito merijo na stopničke.

Slovenski tekmovalci so se z zadnjega evropskega prvenstva vrnili s kopico vidnejših rezultatov. Domen Pavlič, Patrik Štefelin, Sebastjan Vovko in Amer Čosič so postali evropski podprvaki v štafetah. Foto: osebni arhiv

Odlično pripravljenost so dokazali že konec junija v kraju Mosel v Nemčiji, kjer je potekalo 8. evropsko prvenstvo v disciplini FCC, kar nekaj evropskih naslovov pa je tam pripadlo slovenskim tekmovalcem.

Tako je v posamični konkurenci naslov evropske prvakinje osvojila Grubarjeva, naslov evropskega prvaka v kategoriji nad 40 let pa je dosegel Sebastjan Vovko, medtem ko je bil Štefelin v kategoriji M (moški do 30 let) tretji.

Zelo uspešni so bili tudi v dvojicah. Lucija Grubar in Domen Pavlič sta postala evropska prvaka v mešanih dvojicah, Patrik Štefelin in Pavlina Havlenova pa sta bila tretja. Pavlič je naslovu prvaka dodal še naslov evropskega podprvaka v paru s Štefelinom. Evropski naslov v starostni kategoriji nad 40 let je šel v roke Sebastjanu Vovku in Joachimuu Posanzu.

Gasilka Lucija Grubar je v Moselu v Nemčiji osvojila naslov evropske prvakinje. Foto: osebni arhiv

Povsem pri vrhu so bili tudi v konkurenci štafet. Pavlič, Štefelin, Vovko in Čosič so postali evropski podprvaki v štafetah, v ekipnem seštevku pa so Pavlič, Štefelin in Vovko zasedli 3. mesto.

Stroške letalske vozovnice, startnine in namestitev si morajo slovenski tekmovalci, ki na tekmah zastopajo svoja gasilska društva, zveze, občine, slovensko gasilstvo in navsezadnje tudi državo, kriti sami, zato je vsaka pomoč sponzorjev več kot dobrodošla.