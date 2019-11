Inovativno sporočilo odstavljenega trenerja #foto

Argentinski trener Mauricio Pochettino, ki je pet let vodil Tottenham in se letos z njim uvrstil tudi v finale lige prvakov, je moral zaradi slabega uvoda v letošnjo sezono (klub je zmagal zgolj trikrat in je 14. na prvenstveni klestvici) v torek spakirati kovčke in se posloviti z mesta glavnega trenerja Tottenhama.

Od svojih varovancev se je poslovil z ganljivim sporočilom, vse skupaj pa je z javnostjo delil eden od njegovih pomočnikov Jesus Perez, ki je bil tako kot Pochettino razrešen vseh dolžnosti.

Pri Tottenhamu niso prav dolgo iskali naslednika. Že v sredo je krmilo prevzel kontroverzni Portugalec Jose Mourinho. S Tottenhamom je podpisal pogodbo do konca sezone 2022/23.