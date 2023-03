Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Češki prosti potapljač David Vencl se je danes potopil do rekordne globine v zamrznjenem švicarskim jezerom Sils v bližini St. Moritza. Podvig je še toliko bolj osupljiv, ker se ga je 40-letni potapljač lotil brez zaščitne neoprenske obleke. Nov rekord v tovrstnem ekstremnem potapljanju zdaj znaša 52,1 metra.

Z rekordnim potopom na vdih je 40-letni češki avanturist David Vencl nadgradil podvig iz leta 2021, s katerim se je vpisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. Tedaj je po dolžini preplaval zamrznjeno češkego jezero. Pod ledom, seveda.

Vencl se je danes v Švici potopil skozi luknjo v ledu in nato na globini 50 metrov prevzel nalepko, s katero je dokazal svoj podvig, preden se je ponovno pojavil skozi isto luknjo. Izpljunil je nekaj krvi, se za minuto usedel in nato odprl steklenico penine. Kasnejši obisk v bolnišnici je potrdil, da ni utrpel resnejših poškodb, poroča britanski Guardian.

Potop v vodo s temperaturo med eno in štirimi stopinjami Celzija je trajal minuto in 54 sekund, je povedal njegov promotor Pavel Kalous, kar je bilo nekoliko dlje od pričakovanega. "Nekako je užival, vendar priznava, da je bil malo bolj živčen kot običajno in da je imel nekaj težav z dihanjem," je povedal za Reuters.

"Pravi nič težko mu ni biti v mrzli vodi ... Pomanjkanje kisika je zanj nekaj normalnega. Toda to je bilo povsem drugače, saj je res težko delati s pritiskom v ušesih v mrzli vodi," je še dodal Kalous. "Če združite vse te tri stvari: hladno vodo, pomanjkanje kisika in težave z delom pod pritiskom, je to nekaj zelo edinstvenega," ocenjuje potapljačev zastopnik.

