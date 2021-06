Žvižej bo prihodnje poletje menjal delodajalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski krožni napadalec Miha Žvižej bo od poletja 2022 naprej član danske rokometne ekipe TTH Holstebro, so potrdili na spletni strani kluba. Od leta 2017 je član tekmeca iz danske lige Ribe-Esbjerga.

Triintridesetletni Miha Žvižej ima za seboj bogato kariero, med drugim je igral za Gorenje Velenje, Bjerringbro-Silkeborg, Toulouse in Montpellier. Za reprezentanco je odigral 102 tekmi in dosegel 222 golov.

"Sploh ni bila težka odločitev. TTH Holstebro je odličen klub, za katerega sem si res želel igrati. V njem je vse tako, kot mora biti, igra v evropski ligi, njegove ambicije pa so me zelo privlačile. Po petih minutah pogovora sem bil pripravljen podpisati pogodbo," so Danci navedli Žvižeja v sporočilu za javnost.

Tako kot Žvižej je triletno pogodbo od 2022 dalje s klubom podpisal tudi obrambni specialist, Danec Mathias Smed. Šestindvajsetletnik trenutno igra za Skanderborg Aarhus.