Krimovke bodo lov na 27. lovoriko začele na Dolenjskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Krimovke so prve favoritinje za osvojitev pokalnega naslova.

Krimovke so prve favoritinje za osvojitev pokalnega naslova. Foto: Vid Ponikvar

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije je bil opravljen žreb parov osmine finala Pokala Slovenije za ženske. Že na prvi stopnici, v osmini finala se bosta pomerili dve izmed najboljših ekip minule sezone, novomeška Krka in Krim Mercator.

Na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) so danes opravili žreb ženskih parov osmine finala pokala Slovenije. Krovna rokometna zveza v minulih dveh sezonah ni izpeljala pokalnega tekmovanja zaradi pandemije novega koronavirusa, tekme osmine finala v sezoni 2021/22 pa bodo na sporedu 29. septembra.

Za napredovanje v četrtfinale se bodo pomerile rokometašice Vrhnike in Branika Maribora, ki so si nasproti stale že v prvem krogu 1. ženske lige v zeleni skupini. Ples kroglic je povezal tudi ekipi Trga ABC Izole in Velenja, ki sta sezono začeli s časovnim zamikom, zaradi primera okužbe z virusom Covid-19. Koprčanke bodo na primorskem pokalnem dvoboju gostovale v Ajdovščini, Krka pa se bo, še drugič v septembru, spopadla s Krimom Mercatorjem. Zelene doline Žalec se bodo, na ponovitvi ligaške tekme drugega kroga, poskušale oddolžiti Litiji, Sava Kranj pa bo gostila Zvezdo Logatec. Zagorjanke bodo preboj med osem najboljših ekip Pokala Slovenije iskale na Ptuju.

Prvič po dveh sezonah

Foto: Sportida Pokalno tekmovanje za članice se na slovenska igrišča vrača po dveh sezonah. V sezoni 2019/20 je bilo prekinjeno zaradi epidemije koronavirusa, v minuli sezoni pa ni bilo izpeljano, saj vse ekipe, zaradi tedanjih omejitev, niso smele nastopati. V dosedanji zgodovini tekmovanja je največ naslovov osvojil ljubljanski Krim Mercator, ki je bil najboljši 26-krat. Edina dva manjkajoča naslova v samostojni Sloveniji sta pristala v rokah mestne tekmice Olimpije (sezoni 1991/92 in 1997/98).

Na dosedanjih pokalnih tekmovanjih je največ naslovov osvojil Krim Mercator, ki je bil najboljši 26-krat, v sezonah 1991/92 in 1997/98 je slavila Olimpija.