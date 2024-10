Pred slovensko moško rokometno reprezentanco je prva akcija po letošnjih olimpijskih igrah, kjer je v Parizu in Lillu osvojila četrto mesto. V prvi polovici novembra jo čakata uvodni tekmi proti Litvi in Estoniji v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo na Danskem, Švedskem in Norveškem 2026, na katerih pa ne bo nastopilo več nosilcev igre.

Na seznamu slovenskega selektorja Uroša Zormana za bližnji tekmi - z Litvo se bo Slovenija pomerila 7. novembra v Velenju, z Estonijo pa tri dni kasneje v Tallinnu - manjka pet dolgoletnih nosilcev igre. Prvo akcijo po olimpijskih igrah v Franciji bodo izpustili Dean Bombač, Jure Dolenec, Borut Mačkovšek, Miha Zarabec in Matej Gaber.

Omenjeni igralci se po besedah odgovornih sicer niso poslovili od reprezentance, velika večina bo bržkone vključena tudi v rokometni vrhunec v letu 2025 - nastop na svetovnem prvenstvu med 14. januarjem in 2. februarjem na Hrvaškem, Danskem in Norveškem.

"Najboljši čas je zdaj, ko vstopamo v nov olimpijski ciklus"

"Logično je, da je v reprezentanci potrebna menjava generacije. Najboljši čas je zdaj, ko vstopamo v nov olimpijski ciklus. Okrog kadra za svetovno prvenstvo v začetku prihodnjega leta še potekajo pogovori o nastopanju nekaterih izkušenih posameznikov. Igralci za bližnji tekmi z Litvo in Estonijo pa so tisti, ki bodo tvorili ogrodje reprezentance v naslednjem štiriletnem obdobju," je dejal Zorman.

"Morda so se z nastopi v Parizu 'porušili' nekateri dogovori"

"Nastop na olimpijskih igrah nam je po eni strani dal za misliti, po drugi strani pa nov zagon. Morda so se z nastopi v Parizu 'porušili' nekateri dogovori. Obstajajo neke želje, videli pa bomo, kaj je realno. Pustimo se presenetiti," je še dodal Zorman.

Zorman je ob odsotnosti nekaterih osrednjih igralcev v ekipo poklical celjski dvojec Tadeja Mazeja in Uroša Miličevića, iz tujih klubov pa Tima Cokana, Domna Tajnika, Matic Grošlja, Aleksa Kavčiča, Tadeja Kljuna in Miho Kavčiča. Ti bodo ob preostalih igralcih, ki so Slovenijo zastopali na olimpijskem turnirju, napadali dvojček zmag proti baltskima tekmecema novembra.

"Če naš pristop ne bo ..."

"Na papirju oba tekmeca nista najbolj zahtevna, a danes povsod igrajo rokomet. Če naš pristop na obeh tekmah ne bo na visoki ravni, potem se nam bo to hitro maščevalo in se nam bodo porušili načrti," je pred novembrskima izzivoma dejal Zorman.

Slovenija bo v začetku prihodnjega leta v prvem in bržkone tudi drugem delu mundiala igrala v Zagrebu. V skupinskem delu se bo najprej pomerila s Kubo, Zelenortskimi otoki in Islandijo, v glavnem delu tekmovanja pa nato z najboljšimi tremi izbranimi vrstami iz skupine G - Egipt, Hrvaška, Bahrajn in Argentina.