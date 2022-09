Slovenske rokometašice kmalu z Madžarkami

Slovenska ženska rokometna reprezentanca postopoma stopnjuje svoje aktivnosti pred vrhuncem letošnje sezone in evropskim prvenstvom, ki bo med 4. in 20. novembrom v Sloveniji, Severni Makedoniji in Črni gori. Slovenske prvokategornice bodo v reprezentančnem tednu med 26. septembrom in 2. oktobrom igrale dve pripravljalni tekmi proti Madžarski.

Prva tekma z vzhodnimi sosedami bo 29. septembra ob 19. uri v Celju, druga pa 1. oktobra ob 17.30 v Ljubljani.

Ni bistvenih sprememb na seznamu

Na seznamu črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića ni nobenih bistvenih sprememb. Pod zastavo je poklical vse svoje najboljše igralke, na čelu z ostrostrelko madžarskega rokometnega velikana iz Györa Ano Gros.

Na njegovem seznamu so vratarke Amra Pandžić (Baia Mare), Branka Zec (Waiblingen) in Maja Vojnović (Saint-Amand), krilne igralke Maja Svetik, Ema Abina (Krim Mercator), Tamara Mavsar (Sifok), Ana Abina (Mlinotest Ajdovščina) in Tija Gomilar Zickero (Neckarsuim), zunanje igralke Ana Gros (Györ), Barbara Lazović, Nina Žabjek, Tjaša Stanko, Alja Varagić (vse Krim Mercator), Erin Novak (Z'dežele), Nina Zulić (Gloria Bistrita) in Elizabeth Omoregie (Bukarešta) ter krožne napadalke Nataša Ljepoja, Valentina Klemenčič (obe Krim Mercator) in Urška Zelnik (Mlinotest Ajdovščina).

Za Slovenijo, ki bo na evropskem prvenstvu v prvem delu igrala v Celju proti Danski, Švedski in Srbiji, bo to zadnja akcija pred sklepnimi pripravami, ki se bodo začele 22. ali 23. oktobra. V zadnjem delu priprav načrtuje skupni trening in pripravljalno tekmo s Hrvaško v Celju, nato pa v dvorani Zlatorog sledijo izjemno zahtevni obračuni proti Danski (4. november), Švedski (6. november) in Srbiji (8. november). V drugi del se bodo uvrstile najboljše tri reprezentance iz skupine med 4, zadnjeuvrščena pa bo izpadla.

Predstavila se je tudi reprezentanca v vozičkih

Na današnji novinarski konferenci na sedežu Rokometne zveze Slovenije (RZS) se je predstavila tudi slovenska reprezentanca v vozičkih, ki bo med 22. in 25. septembrom nastopila na premiernem svetovnem prvenstvu v Egiptu. To prvenstvo je bilo načrtovano že dlje časa, a je bilo zaradi pandemije novega koronavirusa vselej prestavljeno.

Slovenija se bo na prvenstvu pomerila z Brazilijo, Egiptom, Nizozemsko, Čilom in Indijo, njene barve pa bo zastopal tudi Nenad Stojaković, ki je bil član slovenske rokometne reprezentance na premiernem svetovnem prvenstvu na Islandiji 1995, a ga je poškodba hrbtenice priklenila na invalidski voziček.

Za Slovenijo, ki jo bo v deželi faraonov vodil Tone Barič, bodo poleg Stojakovića nastopili še Tanja Cerkvenik, Jovita Jeglič, Aljoša Škaper, Klemen Lokar, Matej Arh, David Škorjanc, Milan Slapničar in Toni Zakrajšek.

Ob tem kaže omeniti, da je RZS v sodelovanju z agencijama Spontanzo in Sport Media Focus v sklopu ženskega evropskega prvenstva 1. oktobra pripravila poseben promocijski dogodek, ki ga je poimenovala "Žoga tisočerih dotikov". Na ta dan bodo rokometašice vseh starostnih skupin iz praktično vseh slovenskih ekip ter vsi podporniki rokometa s podajanjem žoge skušali povezati obe prizorišči letošnjega zaključnega turnirja v Sloveniji. Dogodek bo med 8. in 17.30 uro potekal na trasi Celje - Žalec - Vransko - Tuhinjska dolina - Kamnik - Domžale - Ljubljana.