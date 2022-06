Slovenke na domačem SP že z drugo zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

SVETOVNO PRVENSTVO DO 20 LET, CELJE

Slovenska mladinska ženska rokometna reprezentanca je na tekmi drugega kroga svetovnega prvenstva do 20 let v Celju premagala Čile z 29:13 (15:7).

Zmaga za napredovanje med najboljših 16 ekip na svetu!

To soboto v dvorani Golovec ob 18.30 še dvoboj z Nemkami za prvo mesto v skupini.#miSlovenci #slovenia2022 pic.twitter.com/EBOgLTvEw3 — Rokometna zveza SLO (@rzs_si) June 24, 2022

V slovenski reprezentanci je na današnji tekmi skupine F spet največkrat mrežo zatresla kapetanka Erin Novak, ki je dosegla šest golov. Poleg nje so se med strelke vpisale še Ivona Barukčić, Nena Černigoj, Azra Zulić, Ema Marija Marković, Ana Taeng On Čokelc, Nika Hilj, Tjaša Žener, Nika Ocepek, Neja Polak, Lana Artelj in Valentina Tina Klemenčič, ki je prejela nagrado za najboljšo igralko tekme.

Slovenija bo naslednjo tekmo v skupini F igrala v soboto, 25. junija, ko se bo pomerila z mladinsko reprezentanco Nemčije. Tekma se bo pričela ob 18.30.