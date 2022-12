Na treningu našli rešitve, zdaj morajo to pokazati še na tekmi

V skupini A so krimovke z dvema zmagama in petimi porazi pri štirih točkah, premagale so tekmice iz češkega Mosta, ki je brez točk na zadnjem mestu, in francoskega Bresta, ki ima točko več na šestem mestu. Po 11 točk sta na vrhu zbrali ekipi Kristiansanda in Bukarešte, eno manj ima Bietigheim, Odense je pri osmih točkah, Ferencvaros pa pri sedmih.

V skupinskem delu je ostalo še sedem krogov. Torej je še veliko možnosti, da se ljubljanska ekipa prebije med prvo šesterico v skupini, ki bo napredovala v nadaljnje tekmovanje. "Odgovornost je tista, ki jo nosimo s sabo. Odgovornost, da naredimo vse, kar se pred posameznim obračunom dogovorimo," je na novinarski konferenci v Ljubljani povedala Sanja Radosavljević, ki se je v nedeljo z dvema zadetkoma vrnila na evropski klubski parket.

Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Trener Adžić je dejal, da je Odense na prejšnji tekmi potrdil kakovost. "Ima vrhunske igralke, ki smo jih 50 minut zaustavljali, v zaključku pa je tekmo odigral bolje od nas," je povedal strateg Krima, ki ekipo pripravlja tudi na danski obrambni različici 5-1 in 5+1, ki sta bili eden ključnih elementov na prvi medsebojni tekmi.

Če se bodo držale dogovorov, jim lahko konkurirajo

"Obrambi tekmic smo v tem tednu posvetili veliko pozornosti. Dobro smo trenirali in našli nekaj rešitev, zdaj pa je na nas, da to pokažemo še na parketu," je dejala Maja Svetik in dodala, da če se bodo držale dogovorov in pokazale pravo energijo, lahko Dankam konkurirajo do konca. "In zmagamo!" je zaključila.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Vedno želi biti najboljša verzija sebe

Optimizem bodo krimovke črpale predvsem iz prvega polčasa prejšnjega obračuna, v katerem so vodile tudi že s sedmimi zadetki naskoka. Eno glavnih orožij Krima bo izkušena, 36-letna črnogorska rokometašica Jovanka Radičević, ki je na omenjeni tekmi z Odensejem dosegla svoj 1017. zadetek v ligi prvakinj ter s tem postala najboljša strelka v zgodovini tekmovanja. "Sama statistike ne spremljam. Na vsako tekmo se pripravim na enak način in vedno želim biti le najboljša verzija sebe, dati od sebe vse. Za ekipo," je ob tem povedala Radičević.

Tekmo na Danskem, ki se bo začela ob 16. uri, bosta sodili Tatjana Praštalo in Vesna Balvan iz Bosne in Hercegovine.