Krimovke so se vrnile s porazom, osem golov Grosove

Krimovke so zabeležile nov poraz.

Rokometašice Krima Mercatorja so v 7. krogu evropske lige prvakinj v Ljubljani izgubile proti danskemu Odenseju s 23:29 (15:11).

Krimovke so sicer prvi polčas prepričljivo dobile s štirimi zadetki prednosti, a so Danke v drugem delu izboljšale svojo obrambo. Po 40 minutah igre so prvič izid izenačile, na koncu pa slavile zmago za šest golov.

