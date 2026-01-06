Zormanova četa danes na Dolenjskem proti Kuvajtu

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo danes ob 18. uri v Trebnjem igrala pripravljalno tekmo za bližnje evropsko prvenstvo. Izbranci Uroša Zormana se bodo na edini domači pripravljalni preizkušnji pomerili s Kuvajtom.

"Na obračunu s Kuvajtom bomo delo s treningov in dogovore skušali prenesti tudi na igrišče. Ne vemo natančno, kakšne obrambne različice bodo tekmeci preizkušali, a naš cilj bo, da se na pripravljalnem dvoboju čim bolj igramo, da ne igramo šablonsko. Predvsem si želim, da se fantje v zasedbi čim bolj privadijo eden na drugega in skušajo v obrambi odigrati čvrsto," je pred dvobojem za Rokometno zvezo Slovenije dejal selektor Uroš Zorman.

Za Slovenijo bo sicer letošnje EP na Danskem, Švedskem in Norveškem že 15., Kuvajt pa se v zadnjem času lahko pohvali s polfinalom zadnjega azijskega prvenstva, nastopil je tudi na lanskem svetovnem prvenstvu.

Makuc: Vidni bodo prvi obrisi

Domen Makuc bo danes odigral edino domačo pripravljalno tekmo pred začetkom EP. Foto: Guliverimage "Vsak dan priprav, vsak trening skušamo izkoristiti kar najbolje. Tudi na pripravljalnih tekmah ne bo nič drugače. Torkova proti Kuvajtu in tudi preostali bosta dober pokazatelj, da vidimo, na kateri stopnji je naša pripravljenost. Vidni bodo prvi obrisi in kaj lahko pričakujemo od vsakega posameznika na prvenstvu," je dodal organizator igre Domen Makuc.

Konec tedna bo slovenska vrsta preživela v Franciji, kjer jo čakata v petek ob 18.30 tekma z Islandijo, v nedeljo pa še s Francijo ali Avstrijo.

Nastope na EP bo Slovenija začela 16. januarja v Oslu. V skupinskem delu jo čakajo obračuni s Črno goro, Švico in Ferskimi otoki. Napredovanje v drugi del tekmovanja in selitev v Malmö na Švedskem bosta prinašali prvi mesti v skupini D.