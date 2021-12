Novo izginotje na SP v rokometu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kamerunske rokometne reprezentantke Appoline Abena, Jasmine Yotchoum, Amelie Mvoua in Jodelle Madjoufang so neznano kam izginile pred tekmo za razvrstitev od 25. do 32. mesta z Angolo v Llirii.

Kamerunska rokometna zveza je 10. decembra prijavila izginotje štirih svojih igralk, ki so iz hotela vzela vsa svoja oblačila, kar namiguje, da gre za načrtovan prebeg in da se omenjene igralke ne želijo vrniti v domovino.

Španska policija je danes sporočila, da je od torka naprej pogrešana tudi ena rokometašice iranske reprezentance. Policija ni razkrila njene identitete, ki jo pogrešajo od ponedeljkove zadnje tekme Irana na letošnjem svetovnem prvenstvu v Španiji proti Kamerunu.