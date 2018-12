Nekdanji slovenski selektor na klopi 22-kratnih prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji selektor slovenske moške rokometne reprezentance Niko Markovič je novi trener egiptovske ekipe Al Ahly. Marković, ki je bil slovenski selektor med letoma 2002 in 2003, bo 22-kratne prvake in šestkratne pokalne prvake Egipta vodil do konca sezone 2018/19, na tem položaju pa je zamenjal domačega strokovnjaka Assema Hammada.