V Evropi nič novega, rokometne kraljice so Norvežanke

Rokometašice iz norveškega Kristiansanda so tretjič zaporedoma osvojile evropsko ligo prvakinj. Zmagovalke zaključnih turnirjev v letih 2021 in 2022 so v finalu v Budimpešti premagale madžarski Ferencvaros z 28:24 (14:13). Slovenska reprezentantka Ana Gros je z Györom po zmagi nad Esbjergom osvojila tretje mesto.

V norveški ekipi sta bili najbolj učinkoviti Rusinja Ana Vjahireva in Sunniva Andersen. Obe sta dosegli po šest golov, izkazala pa se je tudi 43-letna vratarka Katrine Lunde s 16 obrambami. V madžarski zasedbi sta Nemka Emily Bolk in Srbkinja Andrea Lekić, slednja je nekdanja igralka ljubljanskega Krima, dosegli po pet zadetkov.

Veselje rokometašic Vipersa do zmagi v finalu:

The MVM Dome was green, but the night will be pink pink 🎉#ehfcl #ehffinal4 @VipersKrSand pic.twitter.com/O3wL06okw9 — EHF Champions League (@ehfcl) June 4, 2023

Že na polovici prvega polčasa so povedle za pet golov (9:4). Do odhoda na veliki odmor njihova igra v napadu ni bila več tako raznovrstna, popustile so tudi v obrambi, kar so igralke iz madžarske prestolnice izkoristile in v 23. minuti več kot prepolovile zaostanek (10:12), na polčas pa odšle z najmanjšim možnim zaostankom (13:14).

Skandinavke so v začetku drugega polčasa znova zaigrale sijajno. Takoj so povedle za sedem golov (21:14), na roko pa jim je šlo tudi dejstvo, da je v 35. minuti rdeči karton prejela Zsuzsanna Tomori. Ferencvaros v odsotnosti svoje nosilke igre v obrambi ni bil več konkurenčen Vipersu, ki je imel vse vajeti igre v svojih rokah, na koncu je tudi zasluženo tretjič zaporedoma osvojil najbolj imenitno evropsko klubsko tekmovanje.

Grosova najboljša strelka dvoboja

Obračun osmoljenk sobotnih polfinalnih tekem v MVM Domu v madžarski prestolnici, kjer je v soboto padel svetovni rekord v številu gledalcev na ženskih rokometnih tekmah - na obeh se je zbralo po 20.022 gledalcev, kar je 555 gledalcev več od dosedanjega največjega obiska na finalu svetovnega prvenstva 2013 v beograjski Areni med Srbijo in Brazilijo -, se je končal z zmago madžarske ekipe.

Ana Gros je z Györom osvojila tretje mesto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V začetku drugega polčasa je kazalo na gladko zmago petkratnih zmagovalk lige prvakinj iz madžarskega Györa. Po visokem vodstvu 18:9 so v nadaljevanju zaigrale medlo in neodgovorno ter tekmicam iz Hamletove dežele dovolile, da so izenačile na 22:22. V razburljivi končnici so se rokometašice iz Györa le zbrale in po hudem boju strle odpor Skandinavk.

V madžarski ekipi je bila najbolj učinkovita Slovenka Ana Gros, v danski pa Norvežanka Vilde Ingstad. Obe sta dosegli po šest golov. Pri Györu se je izkazala tudi danska vratarka Sandra Toft s 15 obrambami.

Liga prvakinj, finale in tekma za tretje mesto:

Nedelja, 4. junij:

Spartak iz Kijeva je najbolj uspešna ekipa lige prvakinj oziroma nekdanjega pokala državnih prvakinj. Ukrajinska zasedba je v času nekdanje nekdanje Sovjetske zveze med letoma 1970 in 1988 kar 13-krat osvojila najbolj imenitno klubsko tekmovanje na stari celini. Na drugem mestu je avstrijski Hypo Niederösterreich z osmimi zmagami, Györ je zmagal petkrat, srbski Radnički iz Beograda, danska Viborg in Slagelse ter norveški Vipers pa po trikrat.