Celjani spet na svojem mestu, pred vrati odločilni derbi

Na uvodni tekmi 19. kroga lige NLB so rokometaši Trima iz Trebnjega s 30:22 (12:11) odpravili mariborski Branik in se za en dan povzpeli na prvo mesto. A so v soboto na njem spet prvaki iz Celja, ki so pričakovano premagali Dobovo. Derbi med Trimom in Celjem Pivovarna Laško bo v petek v dvorani Zlatorog, po tem dvoboju bo bržkone tudi znan prvak v sezoni 2022/23.