Velenjčani po zmagi skočili na drugo mesto

Velenjčani so slavili na gostovanju pri Slovenj Gradcu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes se je z obračunom med Slovenj Gradcem in Gorenjem Velenjem začel 16. krog lige NLB. Zmage s 33:29 so se veselili Velenjčani. Preostale tekme bodo na sporedu v soboto in nedeljo.