Loka na zaostali tekmi gostuje pri Izoli

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liga NLB, 13. krog in zaostala tekma

Danes bi se morali na uvodni tekmi 13. kroga lige NLB srečati zasedbi Maribora Branika in Gorenja Velenja, a je tekma odpovedana zaradi okužb s koronavirusom v vrstah vijoličnih. Iz istega razloga je prestavljena tudi sobotna tekma med Slovenj Gradcem 2011 in Rikom Ribnico. Bo pa na sporedu zaostala tekma 5. kroga med Izolo in Loko.