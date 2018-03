Ormožani prevzeli primat v skupini za obstanek

Liga NLB, za prvaka in ostanek, 2. krog:

Rokometaši Jeruzalem Ormož so v 2. krogu skupine od 7. do 12. premagali Dobovo in izkoristili spodrsljaja Maribora, ki je klonil pri Slovanu. V ligi za prvaka bo ta konec tedna le ena tekma, in sicer vodilna Ribnica gostuje v Škofji Loki.