Krimovke po tretjo zaporedno zmago v ligi prvakinj

Krimovke so se s 13-kratnimi madžarskimi državnimi prvakinjami pomerile 15-krat, statistika medsebojnih dvobojev pa je na strani rokometašic FTC. Krimovke imajo pet zmag in deset porazov.

"Vse dobre lastnosti ekipe FTC poznamo, zato verjamem, da bomo v soboto na višji ravni, kot smo bili na medsebojnem obračunu v Ljubljani. Vem, da smo napredovali," je dejal trener ljubljanskih rokometašic Dragan Adžić.

Barbara Lazović Foto: Grega Valančič/Sportida

Barbara Lazović: Kljub vsem porazom smo se morale pobrati

Kot pravi Adžić, recept za uspeh poznajo. Četi Gaborja Eleka so bili pred dobrimi tremi meseci v Ljubljani zelo blizu. Takrat so bile krimovke ob zgodnji izključitvi Darje Dmitrijeve v prvem polčasu povsem konkurenčne tekmicam, na koncu pa sta jim za vsaj točko zmanjkala dva zadetka. Napake so zdaj odpravljene, pravi trener, misli pa usmerjene proti sobotnemu srečanju.

"Za nami je zelo zahtevno obdobje. Ekipa je prenovljena, naša skupina pa zahtevna. Kljub vsem porazom smo se morale pobrati in ostati pozitivne. To nam je uspelo! Ko je bilo najbolj potrebno, smo pokazale pravi karakter ekipe. Ponosna sem na ekipo," je dejala kapetanka Barbara Lazović.

Dmitrijeva pa je povedala, da Ljubljančankam veliko pomeni nedeljska zmaga, ko so v 10. krogu lige prvakinj v skupini A premagale nemški Bietigheim: "Nedeljska tekma in zmaga nam ogromno pomenita, ker smo potrebovale dve točki. V naši ekipi zdaj čutim zmagovalni duh in verjamem, da bomo v tem ritmu nadaljevale. Na obračun s FTC smo se pripravljale en teden, z njim smo v tej sezoni že igrale. Naše napake bomo morale popraviti, potem pa bomo videle, kam nas bo to pripeljalo."

Krimovke bodo prvič po sezoni 2017/18 lovile tretjo zaporedno zmago v ligi prvakinj. Obračun v dvorani Erd Arena se bo v soboto začel ob 16. uri.