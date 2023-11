Izolanke na Siciliji končale nastope v evropskem pokalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rokometašice iz Izole so končale nastope v evropskem pokalu v sezoni 2023/24. Po petkovem porazu proti italijanskemu Ericeju z 19:26 so na današnji povratni tekmi 3. kroga izgubile s 23:25 (12:12). Po dogovoru slovenske in italijanske ekipe sta bili obe tekmi v Trapaniju.