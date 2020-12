Slovenkam zmanjkalo časa za preobrat, Črnogorke v drugi del EP

Slovenska ženska reprezentanca je izgubila zadnjo tekmo prvega dela evropskega prvenstva na Danskem in tako ostala brez napredovanja med 12 najboljših ekip tekmovanja. Na odločilni tekmi skupine A so izbranke Uroša Bregarja obračunale s Črnogorkami in izgubile s 25:26.

Slovenska izbrana vrsta je na zaključnem turnirju na Danskem doživela še tretji poraz in potuje domov. Po porazih z gostiteljico Dansko (23:30) in Francijo (17:27) je bila za Slovenke odločilna tekma s Črno goro. Za uvrstitev med 12 najboljših ekip prvenstva so izbranke selektorja Bregarja nujno potrebovale zmago, a se jim predvsem na račun poraznega prvega polčasa, ki so ga izgubile s šestimi goli razlike, ni izšlo.

V sredini drugega polčasa so Slovenke zaostajale celo za osem golov, nato pa v zaključku zaigrale veliko bolje in se Črnogorkam približale samo na gol zaostanka, a jim je na koncu zmanjkalo časa in s tretjim porazom zapuščajo prvenstvo.

Črnogorke so si tretje mesto v skupini zagotovile z zmago s 26:25, največje težave slovenski obrambi pa so povzročale Jovanka Radičević (z devetimi goli najboljša strelka tekme), Jelena Despotović (šest golov) in Djurdjina Jauković (pet), najboljše strelke v slovenski vrsti pa so bile Ana Gros (sedem), Tjaša Stanko (pet) in Maja Svetik (štiri).

V drugi del tekmovanja se uvrstijo po tri najboljše reprezentance iz vseh štirih skupin, križajo pa se skupini A in B ter C in D. V drugem delu prvenstva bodo reprezentance tako razdeljene v dve skupini po šest, v polfinale pa se bosta uvrstili po dve najboljši ekipi iz obeh skupin. Štiri najboljše reprezentance na letošnjem evropskem prvenstvu se bodo neposredno uvrstile na svetovno prvenstvo, ki bo med 2. in 19. decembrom prihodnje leto v Španiji.